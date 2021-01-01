تخسر "جوجل" 100 مليار دولار بعد فشل روبوت الدردشة "باد"



جوجل جوجل

خسرت أسهم الشركة الأم لـ "جوجل" أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أظهر إعلان روبوت الدردشة "باد" معلومات غير دقيقة.



وفشل روبوت للمحادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعى أطلقته شركة "جوجل"، وقالت إنه يمكنه تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يبحثون عنها بتنسيق سهل الفهم، في تقديم معلومات دقيقة في الحملة الإعلانية لعملاقة البحث، بحسب قناة CNBC TV18.



ونشرت "جوجل " مقطع فيديو عبر الإنترنت قدم فيه روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "باد" الذي طال انتظاره إجابة غير دقيقة، ما مثل فضيحة للشركة وتسبب في تراجع أسهمها بالبورصة.

قد يعجبك أيضا...

وأعطى "باد"، إجابة خاطئة في مقطع فيديو عُرض امس في حفل إطلاقه في باريس، ما دفع الشركة إلى إزالة فيديو حدث الإطلاق من الشبكة بعد وقت قصير من اتضاح الخطأ، بدأ سهم الشركة في الانخفاض بنحو 8%، لتخسر 100 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب رويترز.في فيديو الذي نشرته "جوجل " في هذا الحدث، سُئل برنامج الدردشة الآلي، "ما هي اكتشافات تليسكوب ويب (تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا") الجديدة التي يمكنني إخبار ابني البالغ من العمر تسع سنوات عنها؟". وأجاب أن تلسكوب ناسا اكتشف في 2023 مجرات، لكن الحقيقة أن هذه المجرات تم اكتشافها في عام 2004 بواسطة تلسكوب مرصد أوروبا الجنوبية.وقالت "جوجل" في بيان ردًا على ذلك أن "الواقعة تسلط الضوء على أهمية عملية اختبار صارمة، والتي بدأناها هذا الأسبوع من خلال برنامج المختبرين الموثوق بهم".وأضافت أنها ستفعل ما بوسعها " لضمان أن استجابات الروبوت باد تلبي معايير الجودة العالية، الخاصة بسلامة وإثبات المعلومات العالم الحقيقي".وكانت "جوجل " قد أعلنت أنها بصدد إطلاق روبوتها الجديد للمحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق تطبيق "تشات جى بى تى" للشركة المنافسة "أوبن ايه آى" الناشئة الأمريكية، بهدف الجمع بين المعرفة في العالم وقوة برامج الشركة اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار.