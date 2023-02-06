برنامج الطروحات الحكومية يَقفز ببورصة مصر و خسائر أسبوعية لمعظم أسواق الخليج..

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شهدت معظم أسواق الخليج، خسائر أسبوعية وذلك قبيل مراجعة لمؤشر الـ MSCI .. فيما دفعت الطروحات الحكومية في مصر إلى مكاسب قوية للبورصة، حسبما قالت "سي إن بي سي عربية".



السوق السعودي

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.9% ليفقد مستويات 10500 نقطة ويغلق عند أدنى مستوياته في أكثر من شهر وسط انخفاض أغلب القطاعات، كما تراجعت أغلب القياديات وفي مقدمتها سهم الراجحي الذي فقد نحو 1.8% من قيمته ليغلق عند أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وأغلق سهم أرامكو متراجعاً بنحو 0.3% بالتزامن مع توقف مكاسب خام برنت والتداول بالمنطقة الحمراء بعد 3 جلسات من الارتفاع، كما تواصل جني الأرباح على سهم أمريكانا للجلسة الثانية على التوالي بعد أن ارتفاعه لأعلى مستوياته منذ الإدراج.



وعلى المستوى الأسبوعي، تراجع المؤشر بنسبة 2.7% مسجلاً أكبر خسائر أسبوعية في شهرين وسط ترقب نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشر MSCI والتي سيتم الإعلان عنها في 9 من فبراير بعد إغلاق السوق الأمريكي .

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بورصة مصرقفز المؤشر الثلاثيني بنحو 4% في جلسة الخميس ليغلق فوق مستويات 17600 نقطة للمرة الأولى له منذ شهر مايو من عام 2018، وتأتي هذه الارتفاعات بدعم من القيادي بنك التجاري الدولي الذي واصل التحليق للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق بالقرب من مستويات 59 جنيهاً للسهم للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ صافي شراء العرب والمصريين نحو 118 و151 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي بيع للأجانب بلغ نحو 269 مليون جنيه.وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع المؤشر الثلاثيني بأكثر من 8% مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهر وسط ترقب المستثمرين البدء بالطروحات الحكومية بعد الإعلان عن نية طرح 32 شركة بالبورصة المصرية حتى نهاية مارس من عام 2024.الأسواق الإماراتيةواصل مؤشر فوتسي أبوظبي تحركاته العرضية للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق مستقراً بالقرب من مستويات 10000 نقطة، وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.8% مسجلاً ارتفاعاً للجلسة السابعة على التوالي محققاً أعلى إغلاق له في أكثر من 4 أشهر، وجاءت هذه الارتفاعات بقيادة سهم ديوا الذي ارتفع بنحو 2% مسجلاً أعلى إغلاق له في 3 أشهر بعد إعلان الشركة زيادة توزيعاتها النقدية عن عام 2022 بنسبة 60% إلى 9.9 مليار درهم.وبلغ صافي بيع الأجانب والخليجيين نحو 10 و31 مليون درهم على التوالي مقابل صافي شراء للإماراتيين والعرب بقيمة 26 و15 مليون درهم على التوالي.بورصة قطرفقد المؤشر العام مستويات 10500 نقطة متراجعاً بنحو 0.7% في جلسة الخميس ليغلق عند أدنى مستوياته في قرابة عامين، كما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 2.6% متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي وجاء الضغط بشكل رئيسي من سهم مجموعة QNB الذي خسر نحو 6% من قيمته مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من 4 سنوات.بورصة الكويت:انخفض المؤشر الأول بنحو 0.4% في جلسة الخميس متراجعاً للجلسة الثانية على التوالي، إلا أنه استطاع التماسك فوق مستويات 8200 نقطة عند الإغلاق، وعلى المستوى الأسبوعي حافظ المؤشر الأول على مكاسب أسبوعية لنحو 0.5% محققاً رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، بينما سجل المؤشر الرئيسي خسائر أسبوعية بنحو 1.4% متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي.