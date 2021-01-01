تقدم ولاية تينيسى الأمريكية مشروع قانون حول حضانة الحيوانات الأليفة بعد الطلاق

قدم مشرعون فى ولاية تينيسى مشروع قانون من شأنه أن يسمح للمحاكم بتحديد من يحصل على حضانة الحيوانات الأليفة فى حالة الطلاق، حسبما نشر موقع newsweek، حيث قدم ممثل الولاية كاليب هيمر وعضو مجلس الشيوخ عن الولاية جيف ياربرو، وكلاهما ديمقراطيان، وهو تعديل لقانون الولاية، بهدف مراعاة "رفاهية" الحيوانات.
وحسب التقرير يجوز للمحكمة أن تنص على الملكية أو الملكية المشتركة لأى حيوان أليف أو حيوان مرافق مملوك للطرفين مع مراعاة رفاهية الحيوان، وأخبر همر أكسيوس أن الحيوانات الأليفة "تشبه أفراد العائلة" بالنسبة لكثير من الناس، وقال "من المنطقى أن تعاملهم المحاكم بنفس الطريقة".
دور المشرعون
وفقًا لـ Axios، كان المشرعون مصدر إلهام لصياغة مشروع القانون بعد أن بدأ المكون، تيم شروم، البحث فى القضية بعد أن فقد حضانة كلب عائلته أثناء الطلاق، فى حالة إقراره، سيدخل القانون حيز التنفيذ فى 1 يوليو.
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