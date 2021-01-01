الوقاية من الوسواس القهرى..عن طريق النظام الغذائي..



الوسواس القهرى الوسواس القهرى

يعد الوسواس القهري من أخطر الأمراض النفسية، التي تصيب الإنسان ولا يعلمه الكثيرون فالدراسات العلمية أثبتت أن هناك أغذية تساعد في علاج الوسواس القهرى.



اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة صحية عقلية تتميز بالأفكار المتكررة والتطفلية وغير المرغوب فيها، والمعروفة باسم الهواجس، ويتميز الوسواس القهري أيضاً بسلوكيات طقسية متكررة، تُعرف باسم القرية، وتشير الأبحاث إلى أن أوجه القصور في العناصر الغذائية المختلفة، مثل الزنك وفيتامين بي B، تمَّ رصدها لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة العقلية مثل الوسواس القهري لذلك يجب الاهتمام بهذه العناصر. يعتقد الخبراء أن الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تساعد في إدارة أعراض الوسواس القهري فإن العلاج الموصى به للوسواس القهري يشمل العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والأدوية، ولكن بعض الأدوية يمكن أن تسبب آثاراً جانبية غير سارة قد تدفعكِ إلى النظر إلى أشكال أخرى من العلاج، مثل المكملات الغذائية، إليك أفضل الأطعمة التي يمكن أن تخفف من أعراض الوسواس القهري وتساهم في العلاج:



1-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين دي d

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يأخذ جسمك فيتامين دي D من خلال بعض الأطعمة والمكملات وحتى ضوء الشمس، وهذا الفيتامين يساعد في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك:-امتصاص الكالسيوم في البطن والعظام-نمو العظام-منع هشاشة العظام-تقليل الالتهاب-المساعدة في نمو الخلايا والتمثيل الغذائي-تحسين المناعة.وتشمل االأطعمة التي تعمل كمصادر للفيتامين ما يلي:-السمك مثل السلمون-لحم كبد البقر-البيض-الجبن-الفطر-الحليب-حليب الصويا-حليب الشوفان-الحبوب.2-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين بي 12تشير الدراسات إلى وجود صلة بين نقص فيتامين بي 12 والوسواس القهري، ويحتاج جسمك إلى فيتامين بي 12 للمساعدة في وظيفة الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والأعصاب)، وتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة، وإنشاء الحمض النووي الخاص به والحفاظ عليه.وهناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين بي 12، أبرزها ما يلي:-لحم كبد البقر-الرخويات-التونة-سمك السلمون-اللحوم-الحليب-الزبادي.3-الأطعمة الغنية بالزنكيعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنمو الدماغ ويساعد في الهضم، وفي تجربة سريرية صغيرة . أشار الباحثون إلى أنه عند تناول الزنك يمكن أن تتحسن لدى المرضى أعراض الوسواس القهري.وتشمل مصادر الزنك الجيدة، ما يلي:-المحار-اللحوم-السلطعون-سرطان البحر-الفاصوليا.4-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدةيمكن أن تكون مضادات الأكسدة علاجاً بديلاً واعداً للوسواس القهري، إذ تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد التأكسدي يساهم في ظهور أعراض الوسواس القهري.ومن خلال تناول مضادات الأكسدة، فإنكِ تساعدين في تحسين الأنشطة المضادّة للالتهابات ومضادات الأكسدة داخل جسمكِ، مما يؤدي إلى تحسين صحة الدماغ،وفقًا لدراسة أجريت، حيث تحتوي الأطعمة النباتية على مضادات أكسدة أكثر بكثير من الأطعمة غير النباتية.وتشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ما يلي:-الشوكولاته الداكنة-التوت-الفراولة-الخرشوف-الكرنب-الكرنب الأحمرجاء ذلك وفقاً لدراسة أجريت فيعتقد الخبراء أن الالتهاب في الدماغ يمكن أن يلعب دوراً في اضطراب الوسواس القهري، لذلك، قد يكون من المفيد تجنّب الأطعمة التي تسبب التهاباً وضغطاً إضافياً على جسمكِ، مثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، إذ يساهم السكر في عمليات الالتهاب، وللمساعدة في تقليل فرصة الالتهاب، ضعي في اعتبارك الاستمتاع بتناول الأطعمة التالية باعتدال:-الحلوى-المشروبات المحلاة بالسكر-السلع المخبوزة-الأطعمة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز