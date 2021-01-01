هل تؤثر اضطرابات النوم على صحة فمك

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يساعدك النوم على الحفاظ على أداء نظام القلب والأوعية الدموية ، مما يضمن الدورة الدموية الجيدة، لذا فإن النوم الجيد ليلاً يسهل نقل العناصر الغذائية الأساسية ، مثل الكالسيوم والفوسفات إلى أنسجة عظام أسنانك ، ويساعد ذلك في إصلاح مينا الأسنان وتقويتها.



ويمكن قلة النوم أن تسبب مشاكل مختلفة في صحة الفم من أبرزها:



رائحة الفم الكريهة

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انقطاع النفس النومي هو اضطراب نوم شائع جدًا، وعندما تعاني من اضطراب النوم هذا ، فإن مجرى الهواء الخاص بك ينغلق جزئيًا أو كليًا أثناء نومك. وعندما يحدث هذا ، تنخفض مستويات الأكسجين في جسمك وتستيقظ، ومن أعراض اضطراب النوم التنفس من الفم. نتيجة لذلك ، تصاب برائحة الفم الكريهة، وذلك حسب ما ذكره موقع "newsbytesapp".اضطرابات المفصل الصدغي الفكييعمل المفصل الصدغي الفكي (TMJ) كمفصل منزلق ، يربط عظم الفك بجمجمتك، ووجدت الأبحاث أن انقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات المفصل الفكي الصدغي مترابطان تمامًا. وعندما ينهار مجرى الهواء ، يتسبب ذلك في استجابة تلقائية في الجسم لإخراج الفك السفلي إلى الأمام، ويمكن أن تسبب الحركة المستمرة ذهابًا وإيابًا توترًا وضغطًا على مفاصل الفك.صريف الأسنانصريف الأسنان يعني في الأساس صرير الأسنان أو صرير الفك، ويتضمن صرير الأسنان المرتبط بالنوم نشاطًا متكررًا لعضلات الفك أثناء النوم ، ويتميز بضرب الأسنان أو صريرها اللاإرادي.ويمكن أن يكون لها آثار سلبية على نومك ، بما في ذلك الاستيقاظ من الصداع وآلام الرقبة ونقر الفكين وألم الفك. وفي الحالات الشديدة ، تصبح الأسنان حساسة نتيجة تآكل المينا بسبب الجرح المستمر.التهاب اللثةأظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور التهاب دواعم السن.ويُعرف التهاب دواعم السن أيضًا بأمراض اللثة، وعادة ما تكون اللثة الملتهبة والمصابة هي أولى علامات التهاب دواعم السن. وفي النهاية ، تضعف العظام التي تدعم المنطقة ، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، ويمكن أن يؤدي الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب دواعم السن بشكل كبير.تسوس الأسنانعندما تتنفس من خلال أنفك ، تضيف الجيوب الأنفية الرطوبة إلى الهواء الذي تستنشقه، ولكن عندما تتنفس من خلال فمك ، فهذا يسبب جفاف الفم، ويمكن أن يزيد الجفاف من الحموضة في فمك ويعرضك لخطر أكبر للإصابة بتسوس الأسنان.ومن المشاكل الأخرى لجفاف الفم البلاك ، وتقرحات الفم ، وأمراض اللثة ، والتهاب اللثة.