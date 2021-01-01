أخطر نظام غذائي في العالم..نظام الكيتو الأبرز..



كيتو كيتو

في تصنيف حديث لأفضل وأسوأ الحميات من قبل US News & World ، تم تصنيف نظام الكيتو كأحد الأسوأ من بين 35 نظامًا غذائيًا، حيث بمثل خطر كبير على متبعي هذا النظام.



ووفقًا لمسح حديث لأخصائيي التغذية المسجلين، لا يزال نظام كيتو الغذائي هو الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.



وقال اختصاصي التغذية شاهزادي ديفجي لـ Global News إن فقدان الوزن السريع على المدى القصير هو على الأرجح السبب وراء بقاء نظام كيتو الغذائي شائعًا للغاية.

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وقال: "أي نظام غذائي عصري، يعد يجعلك تفقد الوزن بسرعة وتبدو لائقًا ، بالطبع سوف يجذب انتباهك".وتابع: "تستمر الشهادات الشخصية عن" نجاح "الكيتو في إغراق الإنترنت ، لكن هذا لا يعني انها أدلة علمية موثوقة وجديرة بالثقة".ومن خلال فرض الأطعمة الغنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات ، يرسل نظام الكيتو الغذائي الجسم إلى حالة الكيتوزية.بمجرد الوصول إلى هناك ، يحرق الجسم الدهون بدلاً من السكر للحصول على الطاقة. يزعم المدافعون عن النظام الغذائي أن النظام الغذائي يعزز فقدان الوزن ويعزز الطاقة ، لكن الخبراء في لجنة US News & World Report قلقون بشأن آثاره السلبية المحتملة.قالت المنظمة إن كل نظام غذائي حصل على تصنيفات من خمسة في الفئات التالية: "ما مدى سهولة اتباعها ، وقدرتها على تحقيق فقدان الوزن على المدى القصير والطويل ، واكتمالها الغذائي ، وسلامتها وإمكانياتها منع وإدارة مرض السكري وأمراض القلب ".لم يحرز نظام كيتو الغذائي نتائج جيدة في أي من هذه الفئات. في فئة السلامة ، تم منحه تصنيفًا عامًا لاثنين من أصل خمسة نظرًا لمحتواه العالي من الدهون.وحذر أحد الخبراء من أن المصابين بداء السكري الحاد وأمراض الكلى وأمراض القلب يجب ألا يتبعوا هذا النظام الغذائي.وأعلى تصنيف تم تقديمه لنظام كيتو الغذائي في فئة فقدان الوزن على المدى القصير ، حيث حصل على 3.8 من خمسة.وأشار الخبراء في اللجنة إلى أن "الخطة منخفضة الكربوهيدرات هي بشكل عام استراتيجية سريعة وفعالة لإنقاص".وهذا هو بالضبط سبب قلق خبراء التغذية مثل الدكتور ديفيد جينكينز بشأن نظام كيتو الغذائي: فقد يعزز فقدان الوزن بسرعة ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه طريقة صحية للعيش.يخشى جينكينز، أستاذ علوم التغذية في كلية الطب بجامعة تورنتو ، من أن النظام الغذائي يقلل الكثير من الأطعمة الصحية بالإضافة إلى الأطعمة غير الصحية.وقال: "إن الخطر الأكبر الذي أراه على نظام كيتو الغذائي هو الاستغناء عن الأطعمة التي نعرفها من عقود من البحث أو تقليلها بشدة ، لها فوائد صحية واسعة النطاق ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه وبعض الخضروات".وتابع: "يستهلك بعض السكان الأكثر صحة الذين نعرفهم هذه الأطعمة على أساس منتظم ، ولا يوجد نقص في الأبحاث التي توضح فوائدها في الحد من المخاطر المحتملة لأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان والسكري من النوع 2 وحتى إدارة الوزن."