البحوث الفلكية تكشف عن المناطق النشطة للزلزال في مصر.. فيديو..

كشف الدكتور محمد عبد الحي، مسؤول شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة المناطق النشطة زلزاليًا بمصر، والتي عادة ما تشهد زلازل سواء قوية أو متوسطة أو ضعيفة.
قال الدكتور محمد عبد الحي ، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، إن الأماكن النشطة للزلزال في مصر، تنقسم الى 3 مجموعات، المجموعة الأولي الذي تحصل في البحر المتوسط وهي زلازل لها تكرارية عالية تحدث على مدى زمني قريب من بعضها ويكون لها قوة كبيرة نسبيًا ، لكن هذا نوع من الزلازل بعيدة عن مصر لانها تحدث بالقرب من جزيرة كريت وقبرص في البحر المتوسط تبعد عن مصر حوالى 350كم .
اضاف "المجموعة الثانية من الزلازل تحدث في البحر الأحمر وفرعيه خليج السويس والعقبة ، تحدث على فترات كبيرة ( فترة التكرارية صغيره) يكون لها قوة متوسطة ".
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