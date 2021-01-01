البحوث الفلكية تكشف عن المناطق النشطة للزلزال في مصر.. فيديو..



البحوث الفلكية البحوث الفلكية

كشف الدكتور محمد عبد الحي، مسؤول شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة المناطق النشطة زلزاليًا بمصر، والتي عادة ما تشهد زلازل سواء قوية أو متوسطة أو ضعيفة.



قال الدكتور محمد عبد الحي ، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، إن الأماكن النشطة للزلزال في مصر، تنقسم الى 3 مجموعات، المجموعة الأولي الذي تحصل في البحر المتوسط وهي زلازل لها تكرارية عالية تحدث على مدى زمني قريب من بعضها ويكون لها قوة كبيرة نسبيًا ، لكن هذا نوع من الزلازل بعيدة عن مصر لانها تحدث بالقرب من جزيرة كريت وقبرص في البحر المتوسط تبعد عن مصر حوالى 350كم .



اضاف "المجموعة الثانية من الزلازل تحدث في البحر الأحمر وفرعيه خليج السويس والعقبة ، تحدث على فترات كبيرة ( فترة التكرارية صغيره) يكون لها قوة متوسطة ".

قد يعجبك أيضا...

تابع "المجموعة الثالثه من الأماكن النشطة داخل الأراضي المصرية تحدث على فترات بعيد، خليج السويس يحصل بعض الزلازل تكون القوة متوسطة اكثر زلزال لا يتعد 5 ريختر ، وحول القاهرة الكبري نطاق غرب القاهرة ومنطقة دهشور مثل زلزال عام 1992، في جنوب غرب أسيوط وسوهاج وقرب أسوان ، ساحل البحر الأحمر منطقة ابو دباب الزلازل تكون صغير ويحصل فيها بصفه مستمرة لدرجة اصدار صوت ولكن لم يحدث فيها زلازل كبيرة أو مدمرة ".ذكر "يرجع سبب تسمية جبل أبو دباب إلي سماع صدي صوت يصدر من المنطقة مثل الدب، إذ أن المنطقة تعتبر نشطة زلزاليا وتكتونيا".