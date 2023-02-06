التعبئة العامة والإحصاء: 1.318 مليار دولار صادرات مصر من المنتجات البترولية خلال 2022



المنتجات البترولية المنتجات البترولية

تعتبر التجارة الخارجية، أحد العناصر الأساسية في التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجاري ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.



كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أجمالي صادرات مصر من الوقود ومنتجات البترول بلغت مليار و318 مليون و781 ألف دولار، خلال عام 2022.



أوضح التقرير قيام مصر بتصدير غاز طبيعي بما قيمته 830 مليون و970 ألف دولار يليه بترول خام بقيمة 268 مليون و230 ألف دولار.

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وجاءت منتجات البترول في المركز الثالث بحجم صادرات 212 مليون و273 ألف دولار وأحتل الفحم المركز الرابع بقيمة مليونين و77 ألف دولار.