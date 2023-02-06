الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: تعرف على أسباب ارتفاع التضخم السنوي في مصر بين عامي 2023- 2022

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أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التغير السنوي في التضخم بين شهر يناير 2023 مقارنة بشهـر يناير 2022. وذكر التقرير أن التغيير جاء على النحو الآتي:



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (48.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (59.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (56.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (60.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (30.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (20.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (33.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (50.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع مجموعة الدخان بنسبة (13.9%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (17.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (16.7%)،مجموعة الاحذية بنسبة (13.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (28.2%) بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (28.7%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (15.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (10.8%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (21.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (18.5%) بسبب ارتفاع مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (22.3%).



8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (30.6%) بسبب ارتفاع مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (46.6%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (12.8%).

9- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (42.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (27.2%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (21.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (28.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (42.0%).

12- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (7.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (5.8%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (5.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (20.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).