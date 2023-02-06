أسعار الذهب اليوم الخميس بمنتصف تعاملات



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس ، وصعد الجرام 5 جنيهات، بعد ارتفاعه خلال التعاملات الصباحية بقيمة مماثلة، ليسجل عيار 21، وهوالأكثر طلبًا بالأسواق 1730 جنيها,' في حين تراجعت أسعار الذهب ببورصة الذهب العالمية ، لتسجل الأوقية 1868 دولار.



ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.



عيار 24

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سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 1977 جنيهًا.عيار 21سجل عيار 21 سعر 1730 جنيهًا.عيار 18سجل عيار 18 نحو 1482 جنيهًا.عيار 14وسجل عيار 14 نحو 1153 جنيهًا.الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 13840 جنيهًا.سعر الأوقيةوبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1868 دولارًا.