أسعار الذهب اليوم الخميس بمنتصف تعاملات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس ، وصعد الجرام 5 جنيهات، بعد ارتفاعه خلال التعاملات الصباحية بقيمة مماثلة، ليسجل عيار 21، وهوالأكثر طلبًا بالأسواق 1730 جنيها,' في حين تراجعت أسعار الذهب ببورصة الذهب العالمية ، لتسجل الأوقية 1868 دولار.
ونستعرض في السطور التالية، آخر تحديثات لأسعار الذهب في مصر اليوم، دون إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف قيمتها من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى؛ وفقاً لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.
عيار 24
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