بعد الحكم بإعدامه .. حالة وحيدة تنقذ قاتل نيرة أشرف من حبل المشنقة

كشف خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف طالبة المنصورة التي قتلت على يد صديقها في مصر، عن حالة وحيدة تنقذ المتهم من حبل المشنقة بعد تأييد حكم إعدامه.
وأوضح أن هناك حالة واحدة فقط يتم فيها الطعن على الحكم الصادر من قبل النقض، وهو ظهور دليل جديد في القضية لم يطرح أمام المحكمة في الدرجة الأولى، ويتم تقديمه إلى النائب العام وبعد فحصه يقرر النائب العام إذا تراءى له أن القضية تفتح من جديد.
وأوضح خالد عبدالرحمن محامي نيرة أشرف، بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم محمد عادل من قبل محكمة النقض اليوم، أن قرار محكمة النقض حقق لكل بنات مصر الرادع العام، مضيفا: "أربعة محامين من دفاع محمد عادل المتهم بإنهاء حياة نيرة أشرف، ترافعوا أمام محكمة النقضة، ودفعوا بأن المتهم كان في حالة نفسية غير طبيعية وقت ارتكاب الجريمة وإزهاق روح المجني عليها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!