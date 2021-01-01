عادات يومية بسيطة تساهم في إنقاص الوزن

من المؤكد أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يلعبان دورا هاما ورئيسيا في رحلة إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ولكن قد تجد أن الرحلة تزداد صعوبة رغم اهتمامك بتفاصيل نظامك الغذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر ليكون اللغز في عاداتك اليومية البسيطة.
فبعض التغيرات البسيطة في روتين عاداتك اليومية قد تكون تحدث فرقا كبيرا في مجهودك أثناء رحلة فقدان الوزن ومن أبرز هذه العادات التي يفضل إضافتها لروتينك اليومي وفقا لموقع eatthis
- زيادة تناول البروتين في وجبة الإفطار
ربطت الكثير من الدراسات بين استهلاك البروتين وفقدان الوزن واعتبر الخبراء أن تناول مزيد من البروتين في وجبة الصباح مع بداية يومك طريقة ناجحة لمعالجة السمنة.
وذلك لأنها تساعد في ضبط عملية التمثيل الغذائي لليوم كما تساعد أيضا على التحكم في شهيتك من خلال تقليل الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم مما يقلل بشكل طبيعي من إجمالي السعرات الحرارية.
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