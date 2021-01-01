عادات يومية بسيطة تساهم في إنقاص الوزن

آخر الأخباراخبار منوعة › عادات يومية بسيطة تساهم في إنقاص الوزن

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

من المؤكد أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يلعبان دورا هاما ورئيسيا في رحلة إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ولكن قد تجد أن الرحلة تزداد صعوبة رغم اهتمامك بتفاصيل نظامك الغذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر ليكون اللغز في عاداتك اليومية البسيطة.

فبعض التغيرات البسيطة في روتين عاداتك اليومية قد تكون تحدث فرقا كبيرا في مجهودك أثناء رحلة فقدان الوزن ومن أبرز هذه العادات التي يفضل إضافتها لروتينك اليومي وفقا لموقع eatthis

- زيادة تناول البروتين في وجبة الإفطار
ربطت الكثير من الدراسات بين استهلاك البروتين وفقدان الوزن واعتبر الخبراء أن تناول مزيد من البروتين في وجبة الصباح مع بداية يومك طريقة ناجحة لمعالجة السمنة.
وذلك لأنها تساعد في ضبط عملية التمثيل الغذائي لليوم كما تساعد أيضا على التحكم في شهيتك من خلال تقليل الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم مما يقلل بشكل طبيعي من إجمالي السعرات الحرارية.

- التقليل من تناول السكر المضاف
إذا كنت تريد أن تفقد الكثير من الوزن فإن أولى الخطوات هو التوقف عن تناول السكر المضاف مثل العصير والمشروبات الغازية والطاقة والقهوة المحلاة والحلويات والزبادي المنكه.

- شرب مزيد من المياه
يساعد شرب كمية كافية من الماء خاصة قبل وجبات الطعام على الإسراع من عملية الأيض حيث تعمل المياه كمثبط للشهية كما تساهم في جعل جلسات التمرين أكثر إنتاجية ما يعزز من فقدان الوزن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عادات يومية بسيطة تساهم في إنقاص الوزن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4044

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager