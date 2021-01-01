عادات يومية بسيطة تساهم في إنقاص الوزن

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من المؤكد أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يلعبان دورا هاما ورئيسيا في رحلة إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ولكن قد تجد أن الرحلة تزداد صعوبة رغم اهتمامك بتفاصيل نظامك الغذائي وممارسة الرياضة بشكل مستمر ليكون اللغز في عاداتك اليومية البسيطة.



فبعض التغيرات البسيطة في روتين عاداتك اليومية قد تكون تحدث فرقا كبيرا في مجهودك أثناء رحلة فقدان الوزن ومن أبرز هذه العادات التي يفضل إضافتها لروتينك اليومي وفقا لموقع eatthis



- زيادة تناول البروتين في وجبة الإفطار

ربطت الكثير من الدراسات بين استهلاك البروتين وفقدان الوزن واعتبر الخبراء أن تناول مزيد من البروتين في وجبة الصباح مع بداية يومك طريقة ناجحة لمعالجة السمنة.

وذلك لأنها تساعد في ضبط عملية التمثيل الغذائي لليوم كما تساعد أيضا على التحكم في شهيتك من خلال تقليل الإفراط في تناول الطعام والرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم مما يقلل بشكل طبيعي من إجمالي السعرات الحرارية.

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- التقليل من تناول السكر المضافإذا كنت تريد أن تفقد الكثير من الوزن فإن أولى الخطوات هو التوقف عن تناول السكر المضاف مثل العصير والمشروبات الغازية والطاقة والقهوة المحلاة والحلويات والزبادي المنكه.- شرب مزيد من المياهيساعد شرب كمية كافية من الماء خاصة قبل وجبات الطعام على الإسراع من عملية الأيض حيث تعمل المياه كمثبط للشهية كما تساهم في جعل جلسات التمرين أكثر إنتاجية ما يعزز من فقدان الوزن.