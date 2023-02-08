سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-2-2023 في البنوك المصرية

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يوميًا يتصدر السؤال الأبرز «كم سعر الدولار اليوم «ومع تذبذب الأسعار أكثر من مرة في الساعة الواحدة يسجل الدولار مقابل الجنيه المصري تارة ارتفاع بعدة قروش وتارة أخرى يفقدهم، ونسرد إليكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر.



كم سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء 8-2-2023، في البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية، بفارق قروش ما بين سعر تعاملات الامس واليوم.



كما انخفض مؤشر الدولار عالمياً المسؤول عن قياس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات بنحو 0.19% ليصل إلى 103.1، الأربعاء، بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة خلال التعاملات الأوروبية.

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