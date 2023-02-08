سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-2-2023 في البنوك المصرية

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سعر الدولار

يوميًا يتصدر السؤال الأبرز «كم سعر الدولار اليوم «ومع تذبذب الأسعار أكثر من مرة في الساعة الواحدة يسجل الدولار مقابل الجنيه المصري تارة ارتفاع بعدة قروش وتارة أخرى يفقدهم، ونسرد إليكم في السطور التالية سعر الدولار اليوم في مصر.

كم سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه خلال تعاملات الأربعاء 8-2-2023، في البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية، بفارق قروش ما بين سعر تعاملات الامس واليوم.

كما انخفض مؤشر الدولار عالمياً المسؤول عن قياس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات بنحو 0.19% ليصل إلى 103.1، الأربعاء، بعد أن تراجع 0.3% في الجلسة السابقة خلال التعاملات الأوروبية.

كم سعر الدولار اليوم في البنك المركزي: 30.3276 جنيه للشراء، و30.4229 جنيه للبيع.
كم سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 30.22 جنيه الشراء و30.32 جنيه للبيع.
كم سعر الدولار اليوم البنك الأهلي: 22 جنيه الشراء و30.32 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي.. 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك CIB.... 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس.. 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك المشرق.. 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK.. 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي AIB.. 30.32 جنيه للشراء، و30.42 جنيه للبيع.

المصدر: المصرى اليوم

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