بمونديال الأندية .. موعد مباراة الأهلي وفلامنجو

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.
ويواجه النادي الاهلي منافسه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للاندية .
موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو
ويلتقي الأهلي منافسه فلامنجو البرازيلي في تمام الساعة الـ 5:30 عصر يوم السبت المقبل لتحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية.
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