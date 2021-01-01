بمونديال الأندية .. موعد مباراة الأهلي وفلامنجو



الأهلي وفلامنجو الأهلي وفلامنجو

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.



ويواجه النادي الاهلي منافسه فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للاندية .



موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو

ويلتقي الأهلي منافسه فلامنجو البرازيلي في تمام الساعة الـ 5:30 عصر يوم السبت المقبل لتحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية.



قد يعجبك أيضا...

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي.وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء أمام مودريتش ويحرم ريال مدريد من توسيع الفارق في الدقيقة 87.وجاء هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 92 عن طريق رودريجو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 98 عن طريق سيرجيو أريباس كالفو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.