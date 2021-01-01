فيديو .. بعد الزلزال l سوريا تعاني من نقص المعدات



زلزال سوريا زلزال سوريا

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الحكومة السورية دعت خلال اليومين الماضيين جميع دول العالم والمنظمات الإنسانية لتوجيه الدعم والمساندة للسوريين في مواجهة كارثة الزلزال التي حلت في مناطق الشمال من سوريا.



وأضاف هملو خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، في قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تفعيل هذا الأمر بالنسبة للحكومة السورية يستهدف سحب الذرائع من الاتحاد الأوروبي حتى يقوم بدوره في المساعدة الإنسانية وإبعاد السياسة جانبًا في هذه اللحظات الحرجة، واليوم استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدًا لبنانيًا برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.



وتابع، أن الوفد اللبناني عرض ما يمكن أن تقدمه لبنان لسوريا والسوريين، والأمر المهم في هذه الزيارة هو فتح مطار بيروت والموانئ اللبنانية من أجل وصول الطائرات والسفن إلى لبنان ومنها وضع هذه المساعدات التي تنقل إلى سوريا لإبعاد الحرج عن بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بالقرار الأمريكي بخصوص فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

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انهيار 60 مبنى في حلبوأكد، أن بعض التصريحات وما تتناقله وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في سوريا تتحدث عن انهيار 60 مبنى في حلب، لكن الواقع أكبر من ذلك، ولكن معظم هذه المباني خالية ومتصدعة، لافتًا إلى أن العنصر البشري السوري متوفر مثل المتطوعين والجيش السوري الذي تدخل بأعداد كبيرة جدا في حلب واللاذقية، لكن ما ينقص سوريا هو المعدات الهندسية.