فيديو .. بعد الزلزال l سوريا تعاني من نقص المعدات

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الحكومة السورية دعت خلال اليومين الماضيين جميع دول العالم والمنظمات الإنسانية لتوجيه الدعم والمساندة للسوريين في مواجهة كارثة الزلزال التي حلت في مناطق الشمال من سوريا.
وأضاف هملو خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، في قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تفعيل هذا الأمر بالنسبة للحكومة السورية يستهدف سحب الذرائع من الاتحاد الأوروبي حتى يقوم بدوره في المساعدة الإنسانية وإبعاد السياسة جانبًا في هذه اللحظات الحرجة، واليوم استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدًا لبنانيًا برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال.
وتابع، أن الوفد اللبناني عرض ما يمكن أن تقدمه لبنان لسوريا والسوريين، والأمر المهم في هذه الزيارة هو فتح مطار بيروت والموانئ اللبنانية من أجل وصول الطائرات والسفن إلى لبنان ومنها وضع هذه المساعدات التي تنقل إلى سوريا لإبعاد الحرج عن بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بالقرار الأمريكي بخصوص فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.
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