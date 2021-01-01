بالفوز على الأهلي .. ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس العالم للأندية l فيديو

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صورة الخبر: الأهلي .. ريال مدريد
الأهلي .. ريال مدريد

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وافتتح ريال مدريد التهديف في الدقيقة 42 عن طريق فينيسيوس جونيور بعد خطأ فادح من محمود متولي.

وأضاف ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق فالفيردى من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص الأهلي الفارق فى الدقيقة 65 عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

تصدي محمد الشناوي لركلة جزاء أمام مودريتش ويحرم ريال مدريد من توسيع الفارق في الدقيقة 87.

وجاء هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 92 عن طريق رودريجو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 98 عن طريق سيرجيو أريباس كالفو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.
وتركز اللعب فى وسط الملعب وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة وسط تحفظ كبير من الاندفاع للأمام.

واعتمد الأهلى على تضييق المساحات مع الرقابة اللصيقة على لاعبى ريال مدريد.

وأنقذ محمد هاني تمريرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من ناتشو في الدقيقة الثانية.

وأهدر محمد شريف هدف محقق بعد تمريرة من أحمد عبدالقادر ليتوغل الأخر داخل منطقة الجزاء ويسددها بعيدة عن المرمي في الدقيقة 18.
وحرم محمد عبدالمنعم الأهلي من هدف مؤكد بعد رأسية قوية داخل منطقة الجزاء ولكن تعالى فوق العارضة في الدقيقة 25.

وتعامل محمد شريف برعونة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من حسين الشحات في الدقيقة 27.

https://www.btolat.com/video/63727

المصدر: elbalad

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