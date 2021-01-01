من أكثر المشكلات الصحية .. 7 حيل للتخلص من آلام الظهر القوية

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صورة الخبر: آلام الظهر
آلام الظهر

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام الظهر سواء بشكل مؤقت أو دائم وهى من أكثر المشكلات الصحية شدة فهى تسبب ألمًا قويًا يعطل حياة الإنسان .

وقدم موقع “ NHS” بعض النصائح التى تعلمك كيفية تخفيف آلام الظهر المؤقتة والمزمنة .

غالبًا ما تتحسن آلام الظهر من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع وهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تسريع الشفاء:
-حافظ على نشاطك وحاول الاستمرار في أنشطتك اليومية

-تناول الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين

-لا ينصح باستخدام الباراسيتامول بمفرده لـ آلام الظهر ولكن يمكن استخدامه مع مسكن آخر للألم

-استخدم كيس ثلج أو كيس من البازلاء المجمدة ملفوفًا في منشفة شاي لتقليل الألم والتورم

-استخدم عبوة حرارية أو زجاجة ماء ساخن ملفوفة في منشفة شاي لتخفيف تصلب المفاصل أو تشنجات العضلات
-حاول القيام ببعض التمارين وتمارين الإطالة المخصصة لعلاج آلام الظهر
-لا تمكث في السرير لفترات طويلة من الزمن لأنها تسبب وتزيد آلام الظهر

المصدر: موقع “ NHS”

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