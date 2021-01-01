من أكثر المشكلات الصحية .. 7 حيل للتخلص من آلام الظهر القوية

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام الظهر سواء بشكل مؤقت أو دائم وهى من أكثر المشكلات الصحية شدة فهى تسبب ألمًا قويًا يعطل حياة الإنسان .
وقدم موقع “ NHS” بعض النصائح التى تعلمك كيفية تخفيف آلام الظهر المؤقتة والمزمنة .
غالبًا ما تتحسن آلام الظهر من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع وهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تسريع الشفاء:
-حافظ على نشاطك وحاول الاستمرار في أنشطتك اليومية
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