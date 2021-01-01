5 أطعمة تقضي على هشاشة العظام .. تعرف عليها



هشاشة العظام هشاشة العظام

يؤدي نقص الكالسيوم إلى بطء النمو وهشاشة العظام وما إلى ذلك كما يتحكم الكالسيوم في العمليات التي لا نستطيع رؤيتها في الجسم.إليك أبرز الأطعمة التي تحتوى على كالسيوم أكثر للحمايتك من هشاشة العظام وفقا لموقع thetravelbreeze.



1-التين المجفف

يعد التين غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على الكثير من الألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم



2- السردين المعلب

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إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا ، فسيكون السردين هو الغذاء المناسب لك لأنه إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من البروتين فهي غنية أيضًا بالدهون الجيدة.3- الكثير من الحليبستحصلين على الكالسيوم أكثر من شرب الحليب فهو يغذي العظام والدماغ. يمكن أن يبطئ أيضًا ظهور مرض الزهايمر.4-الفاصوليا السوداء والفاصوليا البيضاءتعد البقوليات غنية بالعناصر الغذائية فهي غنية بالبروتين بشكل خاص وغنية بالفيتامينات والمعادن ، وخاصة الكالسيوم كما أنها تحتوي على مواد تساعد في امتصاص الكالسيوم.5-الجبنيحتوي الجبن على نسبة أعلى من الكالسيوم مرتين من الحليب فهو من الخيارات الجيدة فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، ولكنه يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز من الحليب