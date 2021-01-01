بـ 6 نكهات مختلفة .. طريقة عمل الشيبسي في البيت

الشيبسي
تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الشيبسي في البيت بـ 6 نكهات مختلفة، فكل شخص يفضل تناوله بنكهة مفضلة وإليك الطريقة.
الطريقه طريقة عمل الشيبسي في البيت بجميع النكهات
نقشر البطاطس المخصصة للقلي.
2-نقطعها حلقات (شيبسي)رقيقة و نضعها في ماء بارد ا?و ماء به قطع ثلج .
3-نتركها في الماء البارد لمدة 1/2ساعة على الا?قل و لا تضع على الماء ملح ونضعها فى التلاجة لتظل باردة.
4-نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية ،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي قرمشة.
5- اذا كانت النكهة غير مضاف لها خل نضع ربع كوب خل مع الماء البارد مثل نكهة الجبنة ونكهة الدجاج لا يوجد بها خل.
نكهة الجبنة المتبلة
_نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة تقريبًا.
_ نضربها في الكبة ولابد ا?ن تكون مثلجة لكي تتطحن جيدا وتصبح كالبودرة .
_ نضيف عليها مرقة دجاج فورية و نضربها مرة ا?خرى لتتجانس و تنعم ا?كثر .
_ ا?ضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.
ثانيا نكهة الطماطم
_ اعصرى ثمرة طماطم.
_ اضيفي لها لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط بعد ا?ن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة.
_ قومي بقلي البطاطس.
ثالثا نكهة الكاتشب
_ ملعقتين كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود.
_ انقعى البطاطس في هذا الخليط.
رابعا نكهة الخل
_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقلي.
خامسا الشطة والليمون
_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل ا?سود.
_ضعي البطاطس في هذا الخليط لا?طول فترة ممكنة.
سادسا نكهة الدجاج
رشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد ا?ن تخرجيها من الزيت.
ممكن نستبدل المرقة ببهارات فراخ موجودة عند العطار.
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