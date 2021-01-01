بـ 6 نكهات مختلفة .. طريقة عمل الشيبسي في البيت



الشيبسي الشيبسي

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الشيبسي في البيت بـ 6 نكهات مختلفة، فكل شخص يفضل تناوله بنكهة مفضلة وإليك الطريقة.



الطريقه طريقة عمل الشيبسي في البيت بجميع النكهات



نقشر البطاطس المخصصة للقلي.

2-نقطعها حلقات (شيبسي)رقيقة و نضعها في ماء بارد ا?و ماء به قطع ثلج .

3-نتركها في الماء البارد لمدة 1/2ساعة على الا?قل و لا تضع على الماء ملح ونضعها فى التلاجة لتظل باردة.

4-نسخن الزيت جيدًا على درجة حرارة عالية ،ثم نضع الشيبسي في الزيت بكميات قليلة والزيت غزير حتى يعطي قرمشة.

5- اذا كانت النكهة غير مضاف لها خل نضع ربع كوب خل مع الماء البارد مثل نكهة الجبنة ونكهة الدجاج لا يوجد بها خل.

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نكهة الجبنة المتبلة_نحضر جبنة رومي مثلجة ونضعها في الفريزر لمدة 24 ساعة تقريبًا._ نضربها في الكبة ولابد ا?ن تكون مثلجة لكي تتطحن جيدا وتصبح كالبودرة ._ نضيف عليها مرقة دجاج فورية و نضربها مرة ا?خرى لتتجانس و تنعم ا?كثر ._ ا?ضيفي لها ثوم وبصل بودرة ونرشها على البطاطس عندما تخرج من الزيت.ثانيا نكهة الطماطم_ اعصرى ثمرة طماطم._ اضيفي لها لها ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود_ انقعى البطاطس في هذا الخليط بعد ا?ن تخرجيها من الماء واتركيها في الثلاجة._ قومي بقلي البطاطس.ثالثا نكهة الكاتشب_ ملعقتين كاتشب + ملعقة ملح + ملعقة خل +ملعقة فلفل ا?سود._ انقعى البطاطس في هذا الخليط.رابعا نكهة الخل_ انقعى البطاطس في الخل والملح بعد المياه ثم تقلي.خامسا الشطة والليمون_ ملعقة خل + نص ملعقة شطة + عصير ليمونة +ملح + فلفل ا?سود._ضعي البطاطس في هذا الخليط لا?طول فترة ممكنة.سادسا نكهة الدجاجرشى مرقة دجاج فورية على البطاطس بعد ا?ن تخرجيها من الزيت.ممكن نستبدل المرقة ببهارات فراخ موجودة عند العطار.