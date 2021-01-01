البحوث الفلكية تجيب .. هل تشهد مصر زلزالا كبيرا



زلزال زلزال

يعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، مؤتمر صحفى (علمى) للحديث عن آخر تتطورات زلزال تركيا وسوريا، والذي كان قد حدث في بداية يوم الأثنين الماضي الموافق 6 فبراير 2022، وخلف آلاف الوفيات والإصابات، وتبعه عدد من التوابع الزلزالية أدت إلي حدوث زلزال فلسطين وعدد من الهزات الأرضية في مصر وبعض الدول المجاورة لتركيا وسوريا.



وقال الدكتور عمرو الشرقاوى، أستاذ الزلازل بالمعهد، خلال المؤتمر، أن المعهد يعمل علي تحسين خرائط الشدة الزلزالية، وأن مكان زلزال تركيا وسوريا يعد منطقة حزام الزلازل ولهذا كان الزلزال كبير ومدمر وأدي إلي أحداث أضرار.



وهل إذا كانت مصر معرضة لحدوث زلزال كبير مثل تركيا، إجاب الشرقاوى، أن مصر ليست علي حزام الزلازل ولا يتوقع أن دخله، وأن إحتمالية حدوث زلزال كبير مدمر في مصر كما حدث في تركيا إحتمال ضعيف، ولكن نحن لا نستطيع التنبأ بالزلال فالزلزال ظاهة طبيعية ولكن وفقآ لخرائط الشدة الزلزالية التي متواجدة لدي الشبكة القومية لرصد الزلازل فإن إحتمالية حدوث زلزال كبير مثل تركيا إحتمالية ضعيفة.