في الهرم .. برج من 15 طابقا يميل والأهالي : الحقونا |فيديو

شهدت منطقة العروبة بالجيزة، ميل برج سكني مكون من 15 طابق دون وقوع إصابات في الأرواح.
منطقة العروبة
على الفور انتقلت قيادات الأمن، وتم إخلاء البرج، وتبين أن صاحب البرج، منذ 4 سنوات قام ببناء 4 طوابق إضافية ليصبح البرج 15 طابقاً مما أثر على سلامة البنية التحية وادي الي ميله.
https://fb.watch/izC9dy5oeY/
وأوضح الاهالي، أنه منذ 6 ايام تلاحظ وجود ميل في البرج، حيث تم إبلاغ المحافظة والحي وقاموا بإخلاء البرج السكني من الأهالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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