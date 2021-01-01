طرق إزالة الشوك من الجلد دون ألم



إزالة الشوك من الجلد إزالة الشوك من الجلد

يتعرض الكثير من الأشخاص لدخول شوكة أو إبرة فى الجلد، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية طرق سهلة لإزالة الشوكة بشكل سهل وغير مؤلم من الجلد.



يحتوي الملح الصخري على كبريتات المغنيسيوم التي تسحب الأشواك من الجلد وتخرجها إلى السطح. هذا أيضًا بدون أي ألم أو تورم.



فقط خذ ضمادة وضع قليلًا من الملح الصخري على الجانب الذي تلامس فيه الضمادة الجلد، ثم ضع الضمادة على منطقة الوخز.

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اترك الضمادة لمدة أربع ساعات على الأقل. عند إزالة الضمادة بعد أربع ساعات ، يجب أن تكون الشظية عالية بما يكفي لإزالتها بسهولة.إذا وخزتك شوكة صغيرة بعمق، فلا تحاول أن تفعل أي شيء من شأنه أن يسبب تورمًا أو جرحًا في ذلك المكان. بدلًا من ذلك، قم بإذابة قليل من صودا الخبز في الماء.وضع هذا المحلول مباشرة على المكان الذي تعلق فيه الشوكة إذا كنت تريد، ثم ضع ضمادة من الأعلى حتى مع هذه الوصفة ، ستصعد الشوكة إلى القمة. والتي يمكنك إزالتها بسهولة.إذا كان بإمكانك بسهولة رؤية الشوكة الثاقبة في الجلد، فيمكنك إزالتها بسهولة بمساعدة قشر الموز عليك أن تختار الموز الناضج خذي قشرته وضعي القشر من الداخل على المنطقة الشائكة.يمكنك لف قطعة قماش من الأعلى أو ربط ضمادة حتى لا يتحرك القشر. ستخرج الشوكة في غضون ثلاث إلى أربع ساعات.وصفة قشر البيض فعالة أيضًا في إزالة الشوكة. لكن فقط أولئك الذين لا يمانعون في رائحة البيض يمكنهم تجربتها. مثل هؤلاء الناس يجب أن يحافظوا على قشرة البيضة من الداخل في المكان الشائك اترك القشر طوال الليل، بحلول الصباح ، سترتفع الشوكة عالياً بحيث يمكنك إخراجها بشكل مريح.يمكن أن تظهر قطعة من البطاطس أيضًا عجائب في إزالة الشوكة تضع قطعة من البطاطس على المكان الشائك وتربط شيئًا ما عليها إذا لم تكن الشوكة عميقة، فستخرج بعد لمس شرائح البطاطس.