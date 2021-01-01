5 معلومات عن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين|فيديو

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خديجة بنت خويلد أم المؤمنين

خصص برنامج من البداية المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، من تقديم كريم كوجاك فقرة خاصة للتعريف بالسيدة خديجة بنت خويلد زوجة الرسول “صلى الله عليه وسلم”، وفي هذا الصدد استضاف الداعية أماني الليثي.
وقالت “الليثي” إن السيدة خديجة تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس وهذا يعني أنها تقربه من ناحية الأب والأم، ولذلك كانت أقرب زوجة لـ نبي نسبًا، لافتة إلى أنه من مظاهر حب وتقدير الرسول الكريم للسيدة خديجة تسمية أحب بناته على اسم والدتها “فاطمة” وذلك تكريمًا لأم السيدة خديجة.
وتابعت أن السيدة خديجة بنت خويلد كانت تتسم بصفات عدة يأتي على رأسها الشرف والرفعة وعقل يزن عشرات الرجال وتتمتع بفطرة إيمانية فريدة من نوعها، فهي لم تسجد لصنم وكانت على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام.

المصدر: elbalad

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