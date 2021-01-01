الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل



ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا

تنخفض درجات الحرارة غدا حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها ، إذ تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر على عدة مناطق في جنوب سيناء.



وبحسب نشرة الطقس الصادرة عن الهيئة اليوم، بخصوص حالة الطقس غدا الخميس، فإنه من المقرر أن يكون الطقس باردا غدا، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأعلنت الأرصاد أن حالة الطقس غدا في الصباح الباكر تكون باردة ، وتكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وعن حالة الطقس غدا في الليل ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.3 ظواهر جويةوهناك 3 ظواهر جوية على البلاد كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أولها تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.شبورةأما عن الظاهرة الثانية على البلاد فهي تشمل سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.أمطاروأعلنت هيئة الأرصاد عن الظاهرة الجوية الثالثة وهي نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.ارتفاع الأمواجوكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة البحر المتوسط والتي تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 17 10العاصمة الادارية 17 096 اكتوبر 17 08بنهـا 18 10دمنهور 17 10وادى النطرون 18 09كفر الشيخ 17 10المنصورة 17 10الزقازيق 18 10شبين الكوم 17 09طنطا 17 09دمياط 17 10بورسعيد 17 09الإسماعيلية 18 09السويس 17 09العريش 17 09رفح 16 08رأس سدر 16 10نخل 14 02كاترين 10 01-الطور 20 10طابا 17 10شرم الشيخ 23 13الاسكندرية 16 10العلمين الجديدة 15 09مطروح 15 08السلوم 15 07سيوة 17 03رأس غارب 22 11الغردقة 21 10سفاجا 22 11مرسى علم 23 12شلاتين 24 13حلايب 22 14أبو رماد 23 14رأس حدربة 23 15الفيوم 18 07بني سويف 18 06المنيا 19 05أسيوط 19 05سوهاج 17 05قنا 22 08الأقصر 23 08أسوان 24 10الوادى الجديد 22 06أبوسمبل 25 10