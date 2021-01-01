وزير التربية والتعليم .. يصدر تعليمات بشأن الفصل الدراسي الثاني



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ????/????، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.



وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.

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وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازي عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.كما أشار الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)، وتستعد الوزارة لتدريبهم على الشق التربوى، واللياقة البدنية والذهنية قبل تسلمهم العمل، مشددًا على المديريات التعليمية بالانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.ووجه الوزير أيضًا مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.وأوضح الوزير أنه تم تحديد إجراءات للتعامل المالى لمجموعات الدعم وسيتم صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم.وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.واستعرض الدكتور رضا حجازي إجراءات بدء تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.ووجه الوزير خلال الاجتماع بمراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.وشدد الوزير أيضًا على ضرورة الإنتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.كما وجه الوزير المديريات بالسماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية، وتلقى طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثانى الثانوى على الامتحان الورقى فقط.وأكد الوزير على أن يتم إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل.كما وجه الوزير بإعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعي وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية التي قام بها لتعميق مدى استفادته منها، فضًلا عن دمج مفاهيم مواجهة التغير المناخي في المواد الدراسية المختلفة، موجهًا بإعداد إنجازات كل مديرية فى جميع مجالات الأنشطة وإرسالها للوزارة.كما شدد الوزير على الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.وشدد الدكتور الوزير أيضًا على مديري المديريات بتكليف السادة موجهى مواد الهوية (اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية) لوضع امتحانات النقل لطلاب المدارس الدولية في محافظاتهم.ووجه الوزير المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية للطلاب بالإجراءات التى يجب إتباعها في حال حدوث زلازل أو كوارث، بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار.وأكد الدكتور رضا حجازي أيضًا حرص الوزارة على سلامة أبنائها الطلاب، والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المديريات الحقيبة التدريبية التى أعدت في هذا الصدد ؛ فضًلا عن تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني، ومواجهة هذه المخاطر، وتنمية مهارات مديري المدارس، وذلك في إطار التنمية المهنية المستدامة.وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، شدد الدكتور الوزير على أهمية مراجعة كافة لجان الثانوية العامة، وضرورة تجهيز المدارس وعمل الصيانة الخاصة بها والوقوف على جاهزية المدارس التي تصلح كلجان مراقبة الثانوية العامة، مجددًا التشديد على عدم تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي.