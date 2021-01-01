نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر



الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ومن جانبه، أكد هشام منير أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.5% ، مضيفاً أن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالي 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80%





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ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها .نتيجة الشهادة الإعدادية بمدن محافظة البحر الأحمرمدينة الغردقةhttps://drive.google.com/.../1q265RhR1mm30DfVbzVj.../view...مدينة القصيرhttps://drive.google.com/.../1l4UesdTlzJDPv05Kl7y.../view...مدينةحلايبhttps://drive.google.com/.../1p-LVe31bkH3.../view...مدينة سفاجاhttps://drive.google.com/.../1C9u9ROZ20b9.../view...مدينة شلاتينhttps://drive.google.com/.../1cpX0c-9.../view...مدينة غاربhttps://drive.google.com/.../1q0suyjv_9o.../view...مدينة مرسي علمhttps://drive.google.com/.../16L1QUV3wFedxBUCQ7U8.../view...نتيجة الشهادة الإعدادى مهنىhttps://drive.google.com/.../1vK9WBlb.../view...نتيجة الشهادة الإعدادى مهنى صم وضعاف السمعhttps://drive.google.com/.../1q4HmBA5rThVAFahS5Ez.../view...