نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

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صورة الخبر: الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر
الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد هشام منير أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.5% ، مضيفاً أن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالي 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80%

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها .

نتيجة الشهادة الإعدادية بمدن محافظة البحر الأحمر

مدينة الغردقة

https://drive.google.com/.../1q265RhR1mm30DfVbzVj.../view...
مدينة القصير

https://drive.google.com/.../1l4UesdTlzJDPv05Kl7y.../view...

مدينةحلايب

https://drive.google.com/.../1p-LVe31bkH3.../view...

مدينة سفاجا

https://drive.google.com/.../1C9u9ROZ20b9.../view...

مدينة شلاتين

https://drive.google.com/.../1cpX0c-9.../view...

مدينة غارب

https://drive.google.com/.../1q0suyjv_9o.../view...

مدينة مرسي علم

https://drive.google.com/.../16L1QUV3wFedxBUCQ7U8.../view...

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نتيجة الشهادة الإعدادى مهنى

https://drive.google.com/.../1vK9WBlb.../view...

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نتيجة الشهادة الإعدادى مهنى صم وضعاف السمع

https://drive.google.com/.../1q4HmBA5rThVAFahS5Ez.../view...

المصدر: elbalad

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