نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر
اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد هشام منير أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 72.5% ، مضيفاً أن عدد الناجحين 6120 طالبا من إجمالي 8398 المقيدين بجميع مدارس المحافظة ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80%
ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها .
نتيجة الشهادة الإعدادية بمدن محافظة البحر الأحمر
مدينة الغردقة
https://drive.google.com/.../1q265RhR1mm30DfVbzVj.../view...
مدينة القصير
https://drive.google.com/.../1l4UesdTlzJDPv05Kl7y.../view...
مدينةحلايب
https://drive.google.com/.../1p-LVe31bkH3.../view...
مدينة سفاجا
https://drive.google.com/.../1C9u9ROZ20b9.../view...
مدينة شلاتين
https://drive.google.com/.../1cpX0c-9.../view...
مدينة غارب
https://drive.google.com/.../1q0suyjv_9o.../view...
مدينة مرسي علم
https://drive.google.com/.../16L1QUV3wFedxBUCQ7U8.../view...
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نتيجة الشهادة الإعدادى مهنى
https://drive.google.com/.../1vK9WBlb.../view...
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نتيجة الشهادة الإعدادى مهنى صم وضعاف السمع
https://drive.google.com/.../1q4HmBA5rThVAFahS5Ez.../view...
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