كارثة .. سقوط إحدى مركبات قطار الحرمين واحتراقها

أصدر "قطار الحرمين السريع"، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بشأن حادثة سقوط مركبة داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أوضح بيان شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين السريع، أنه "عند حوالي الساعة الثانية صباحاً من اليوم، الأربعاء 8 فبراير 2023، وقع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها".
وأضاف البيان أنه "لم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة".
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