شاهد ماذا حدث لمبنى مقاوم للزلازل في تركيا؟

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صورة الخبر: زلزال تركيا
زلزال تركيا

وثق مقطع فيديو صادم ما حدث لمبني سكني أعلن عنه أنه “مقاوم للزلازل” جراء الزلزل المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، فجر يوم الاثنين الماضي.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته “العربية” مشاهد لانهيار جزئي لمبنى دشن حديثا جراء الزلزال المدمر في تركيا رغم الإعلان عنه بأنه “مقاوم للزلازل”.

زلزال تركيا

وأعلنت تركيا، منذ ساعات أن هناك هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب سواحل ولاية هاتاي التركية بعد سلسلة من الهزات الأرضية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين.



ووصل عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 8000 شخص حتى الآن، كما أن الحصيلة الرسمية غير النهائية للضحايا في تركيا تبلغ 5894 والجرحى 31,777.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن الزلزال قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الأولي المعلن.
وقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجة مساء يوم الاثنين، وشعر به سكان لبنان وقبرص وشمال العراق ثم أعقبت الزلزال 185 هزة ارتدادية على الأقلّ بلغت شدّة إحداها 7,5 درجة ظهر الاثنين الماضي، وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر يوم الثلاثاء.

https://twitter.com/i/status/1622882278459179009

المصدر: العربية

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