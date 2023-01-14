أعلان نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج .. أعرف رابط نتيجة



امتحانات أبناؤنا في الخارج امتحانات أبناؤنا في الخارج

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، وذلك للعام الأول على نظام الترمين.



وقد بدأت امتحانات ابناؤنا في الخارج يوم السبت الموافق 14/1/2023



وانتهت امتحانات ابناؤنا في الخارج يوم الأحد الموافق 22/1/2023

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و تقدم لأداء امتحانات ابناؤنا في الخارج عدد (71083) طالب وطالبة على مستوى العالم في جميع الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وقد أدى الامتحان في جميع المواد عدد (68374) طالب وطالبة.وجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين أدوا الامتحانات بلغت (95.6 %).ويمكن للطلاب الان الدخول على رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات أبناؤنا في الخارج للاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمى للمنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج من خلال الرابط التالي:https://sabroad.emis.gov.eg