تكشف تسريبات قدرات عملاق أوبو القابل للطي Oppo Find N3



Oppo Find N3 Oppo Find N3

يشير الكثير من المحللين إلى أن عام 2023 سيكون عام الهواتف القابلة للطي، حيث ستتنافس الشركات بعدد أكبر إلى إطلاق نسخها الخاصة من هذه الهواتف وأيضا بأعداد أكبر، فبعدما كان إطلاق هذه الهواتف مقتصرا على شركتي سامسونج وهواوي فقط فإن رقعة المنافسة اتسعت مع عدد كبير من الشركات ومن بينها شركة أوبو التي أثبتت بالفعل تميزها في تقديم بدائل بسعر أرخص.







وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن شركة أوبو تعتزم إطلاق هاتف جديد في الفترة القادمة من الهواتف القابلة للطي، حيث سيحصل الهاتف على ترقية كبيرة مع تغييرات كبيرة في التصميم والأداء ، وتحسينات في الكاميرا والشاشة.

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وفقا للموقع فإن أوبو تعمل على إطلاق Oppo Find N3 والمتوقع أن يكون أقوى من سابقه بشاشة داخلية قياس 7.1 بوصة ، من نوع LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دقة الشاشة 1792 × 1920 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.وسيقدم هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N3 كاميرا ثلاثية خلفية من تصنيع شركة Hasselblad الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل.وسيعمل هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N3 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13.وسيحتوي هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N3 على بطارية سعة 4500 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ، والتي ستكون قادرة على الشحن بنسبة 55 % في غضون 30 دقيقة، كما سيحصل الهاتف على شحن عكسي بقوة 10 واط .