تبدأ LG في تلقي طلبات الحجز لشاشة LG UltraGear 27GR95QE



LG UltraGear 27GR95QE LG UltraGear 27GR95QE

بدأت شركة LG في تلقي طلبات الحجز المسبق لشاشة LG UltraGear 27GR95QE في السوق المملكة المتحدة ويعد هذا الإصدار أول شاشة ألعاب في الأسواق العالمية بلوحات OLED بمعدل تحديث 240 Hz.



كانت شركة LG قد كشفت عن شاشة الألعاب LG UltraGear 27GR95QE-B للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ولقد انطلقت الشاشة لسوق الولايات المتحدة بسعر999 دولار، واليوم تستعد LG لتوفير الشاشة في السوق الأوروبي بسعر 1099 يورو.



وتتميز شاشة UltraGear 27GR95QE بحجم 27 إنش في شاشة OLED مميزة بتصميم مضاد للتوهج، مع نسبة منخفضة للإنعكاسات.

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أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz عند دقة 1440 بيكسل، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG، وتضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ USB 3.0 فئة A مع 2 من منافذ USB 3.0 فئة A، ومخرج 4pole H/P.