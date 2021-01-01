تعلن وان بلس عن جهاز OnePlus 65 Q2 Pro بشاشة QLED



OnePlus 65 Q2 Pro OnePlus 65 Q2 Pro

كشفت وان بلس في الحدث الذي عقد اليوم عن جهاز تلفاز OnePlus 65 Q2 Pro الذي يأتي بشاشة QLED، ومكبر صوتي بقدرة 70W.



يتميز OnePlus 65 Q2 Pro بشاشة QLED بحجم 65 إنش، وجودة عرض 4K، مع مكبر صوتي بقدرة 70W، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android TV 11، وواجهة OxygenPlay 2.0.



ويدعم جهاز التلفاز الذكي تلقي الأوامر الصوتية للتحكم والتشغيل، وتأتي الشاشة بإضاءة LED زرقاء خلفية، وتدعم تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 97%، وتعتيم مركزي في 120 جزء من الشاشة، لمستويات بدقة أعلى في المشاهد الساطعة والظلال.

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وتأتي الشاشة بسطوع 1200 nit، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، كما تؤكد وان بلس على أن الجهاز يأتي بمحرك “Gamma Ultra” الذي يدعم تحسين جودة عرض الصورة.أيضاً يتميز OnePlus 65 Q2 Pro بنظام صوتيات يتضمن مكبر صوتي بقدرة 70W مع قنوات 2.1، وعدد 7 من المكبرات الصوتية بقدرة 30W ومضخم صوتيات بتقنية Dynaudio، كما يدعم 120Hz MEMC.ويأتي الجهاز بمعالج من MediaTek، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويتوفر OnePlus TV Q2 Pro بدءاً من 10 من مارس للشراء.