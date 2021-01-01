تعلن وان بلس عن جهاز OnePlus 65 Q2 Pro بشاشة QLED

كشفت وان بلس في الحدث الذي عقد اليوم عن جهاز تلفاز OnePlus 65 Q2 Pro الذي يأتي بشاشة QLED، ومكبر صوتي بقدرة 70W.
يتميز OnePlus 65 Q2 Pro بشاشة QLED بحجم 65 إنش، وجودة عرض 4K، مع مكبر صوتي بقدرة 70W، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android TV 11، وواجهة OxygenPlay 2.0.
ويدعم جهاز التلفاز الذكي تلقي الأوامر الصوتية للتحكم والتشغيل، وتأتي الشاشة بإضاءة LED زرقاء خلفية، وتدعم تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 97%، وتعتيم مركزي في 120 جزء من الشاشة، لمستويات بدقة أعلى في المشاهد الساطعة والظلال.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!