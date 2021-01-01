تعرف على أبرز الميزات الجديدة في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra

يُعد هاتف (Galaxy S23 Ultra) أهم هاتف رائد لشركة سامسونج في عام 2023، الذي أعلنت عنه يوم الخميس الماضي خلال حدثها السنوي (Samsung Unpacked) إلى جانب هاتفي Galaxy S23، و Galaxy S23 Plus.



ويحتوي الهاتف على العديد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى الترقيات المتعددة في الميزات الموجودة في الطرز السابقة على الرغم من أن تصميمه الخارجي لا يبدو مختلفًا كثيرًا عن الإصدار السابق (جالاكسي إس22 ألترا)، وأبرز تلك الترقيات في نظام الكاميرا الاحترافي الأكثر تقدمًا.



فيما يلي سنوضح أبرز 7 ميزات جديدة متوفرة في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

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1-كاميرا رئيسية جديدة بدقة 200 ميجابكسل:يُعد هاتف Galaxy S23 Ultra أول هاتف رائد من إنتاج شركة سامسونج مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وأهم ما يميز كاميرته هو مستشعر (ISOCELL HP2) الجديد الذي طورته سامسونج نفسها. وهذا ما يجعله مثيرًا للاهتمام بسبب تاريخ سامسونج الطويل في صناعة (التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي) Computational Photography.يضم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات تدعم التكبير الرقمي بمعدل 100 مرة، وتدعم خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، وتدعم تقنية Super HDR، وغيرها من الميزات. تأتي العدسة الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وبزاوية 85 درجة. والعدسة الفائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبزاوية 120 درجة. والعدسة المقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات. والعدسة المقربة الثانية بدقة 10ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/4.9، وتدعم التقريب البصري بمعدل 10 مرات.أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وزاوية 80 درجة، وتدعم تقنية Super HDR وتتيح لك تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K.2- تحسين إمكانيات تصوير الفيديو:أبرز 7 ميزات في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultraإلى جانب التقاط صورًا أفضل، يمكن للكاميرا الخلفية في هاتف Galaxy S23 Ultra التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. كما تتمتع الكاميرا الرئيسية بزاوية تصحيح أعرض بمقدار 2X مع ميزة المثبت البصري للصور (OIS) للمساعدة في تقليل اهتزاز الكاميرا.أما بالنسبة لتصوير مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة، فقد ضبطت سامسونج خوارزميات معالجة الصور الخاصة بها لتقليل الضوضاء والتعرض المفرط والتشبع اللوني المفرط. بالإضافة إلى وضع Astro Hyperlapse الجديد الذي يسمح لك بالتقاط مقاطع فيديو بتقنية Hyperlapse للسماء وحركة النجوم ليلًا، حيث يتيح لك استخدام تكبير يصل إلى 300x والتصوير بفاصل زمني لإنشاء مقاطع فيديو رائعة لمسار النجوم.كما يُتيح وضع (Astro Hyperlapse) التقاط صور لمجرة درب التبانة وحركات النجوم بدون معدات متخصصة بفضل التحسينات في دقة الكاميرا الرئيسية والمثبت البصري للصور (OIS) بالإضافة إلى معالجة الصور.3- أداء أفضل من الإصدار السابق بنسبة 30%:معالج هواتف جالاكسييعمل هاتف Galaxy S23 Ultra بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) ثماني النوى بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740). وهذا المعالج صُمم خصوصًا لسلسة هواتف جالاكسي إس23 بعد أن دخلت شركة سامسونج في شراكة مع شركة كوالكوم Qualcomm لتطوير معالج خاص حصريًا لهواتف جالاكسي تحت مُسمى (Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy) يتميز بسرعات أعلى من الإصدار نفسه المتاح لشركات الهوات، مما يضمن أداء أفضل بشكل عام في هواتف سامسونج الرائدة.من الناحية الأخرى، تخلت شركة سامسونج رسميًا عن استخدام معالج Exynos لجميع طرز S23 في جميع المناطق. وهو أمر جيد لأن معالجات Exynos لم تقدم الأداء نفسه الذي تقدمه معالجات Snapdragon .4- سعة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي:أبرز 7 ميزات في هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultraبفضل أحدث معايير التخزين (UFS 4.0) وذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، أصبحت سلسلة Galaxy S23 الآن أسرع وأكثر استجابة من أي وقت مضى. لأن UFS 4.0 يوفر ضعف سرعات القراءة والكتابة مقارنة بسابقه UFS 3.1 وهو أيضًا أكثر كفاءة بنسبة 46%.وهذا يعني أن هاتف جالاكسي إس23 ألترا يمكنه فتح الملفات الكبيرة وحفظها أسرع مرتين من جالاكسي إس22 ألترا مع استخدام عمر بطارية أقل قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X بسرعة قصوى تبلغ 8.5 جيجابت في الثانية بدلًا من 6.4 جيجابت في الثانية المتوفرة في الطراز السابق.5- ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 كحدٍ أدنى:يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra بسعة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت القياسية. يعد هذا مفيدًا إذا كنت تخطط لاستخدام الهاتف لالتقاط الكثير من الصور، والتقاط مقاطع فيديو بدقة 8K، وتنزيل الفيديوهات والألعاب.6- تغييرات بسيطة في التصميم وألوان جديدة:ألوان هاتف سامسونج جالاكسي إس23على الرغم من أن التصميم لم يتغير كثيرًا عن الإصدار السابق، ستلاحظ أن هاتف جالاكسي إس23 ألترا له جوانب أكثر انبساطًا من جالاكسي إس22 ألترا مما يساعد في إمساكه بشكل أكثر إحكامًا، ويُتيح مساحة أكبر لاستخدام قلم S Pen، بالإضافة إلى أن تصميم شكل الكاميرات الخلفية اختلف قليلًا حيث أصبحت حلقات الكاميرات أكبر.سيتوفر هاتف Galaxy S23 Ultra بألوان جديدة هي: الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض، بالإضافة إلى أربعة ألوان أخرى حصريًا عبر متجر الشركة الإلكتروني، وهي: الجرافيتي، والأحمر، والأزرق السماوي، والأخضر المائل للذهبي (lime)، وهو متاح للطلب السابق من الآن وسيُطرح في الأسواق بتاريخ 17 فبراير.7- حماية أقوى بفضل زجاج Gorilla Glass Victus 2:هاتف جالاكسي إس23يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra محميًا بزجاج من نوع Gorilla Glass Victus 2 من الأمام والخلف. وهذا الزجاج يحافظ على الهاتف سليمًا في حالة السقوط من ارتفاع متر واحد على الأسطح الصلبة مثل الخرسانة، ومن ارتفاع يصل إلى مترين على أسطح الإسفلت.