Microsoft : الذكاء الاصطناعي في Bing أقوى من ChatGPT

قالت مايكروسوفت في تدوينةً نشرتها اليوم على موقعها، إن النسخة الجديدة من محرك (بينج) Bing المدعومة بتنقية الذكاء الاصطناعي ChatGPT، هي في الواقع أقوى من ChatGPT نفسه.
وأوضحت الشركة أنه وبالرغم من استعانتها بإمكانيات ChatGPT الذي استثمرت في الشركة المطوّرة له OpenAI مبلغ 10 مليارات دولار، إلا أن محرك Bing يعتمد على نموذج لغوي جديد من OpenAI مُخصص لعمليات البحث، وأضافت بأن هذا النموذج أسرع وأكثر دقة وأفضل من حيث الإمكانيات مُقارنةً بـ ChatGPT.
وكانت مايكروسوفت قد كشفت في وقتٍ سابقٍ اليوم عن النسخة المُحدّثة من محرك Bing الذي أصبح يحتوي على وظيفة الدردشة التي تمكّن المستخدمين من طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة بلغة طبيعية. ويستخدم المنتج إصدارًا محدثًا من نموذج اللغة القائم على الذكاء الاصطناعي الذي تطوره شركة أوبن أي آي (OpenAI)، والذي يدعم شات جي بي تي، المعروف باسم “نموذج بروميثيوس” Prometheus Model، الذي يقدم معلومات مُحدّثة مع إجابات مشروحة. حيث يُقدم المحرك الإجابات المختصرة والذكية على أسئلة المُستخدم إلى جانب عرض نتائج البحث التقليدية ضمن نفس الصفحة.
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