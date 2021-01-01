تنفصل «بروجريس – 20» الروسية عن المحطة الفضائية

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انفصلت شاحنة ""بروجريس – 20" الفضائية الروسية المليئة بالنفايات والأجهزة المستعملة، عن وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية في المحطة الفضائية الدولية.



وقال الناطق باسم مؤسسة روس كوسموس الروسية: "يتم تشغيل محّركها الساعة 11.04 يوم 7 أكتوبر لمدة 3 دقائق لتبدأ الشاحنة الدخول في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي ليحترق هناك معظم أجزائها".



كما يتوقع أن تغرق مكوّنات الشاحنة غير القابلة للاحتراق في قسم غير صالح للملاحة البحرية من المحيط الهادئ يبعد 2400 كيلومتر عن ولينجتون النيوزلندية و7500 كيلومتر عن سنتياجو التشيلية.

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يذكر أن مركبة الشحن "بروجريس - 20" الفضائية الروسية تم إطلاقها في 3 يونيو عام 2022 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي لتنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 2500 كيلوجرام من الحمولة، وبينها الأجهزة والمواد اللازمة لتشغيل نظام البقاء على قيد الحياة ووسائط المراقبة الطبية والتأمين الصحي والأزياء والأحذية والمواد الغذائية لرواد الفضاء، فضلا عن الطابعة الثلاثية الأبعاد.وساعدت الشاحنة 4 مرات المحطة الفضائية على تفادي الاصطدام بنفايات فضائية عن طريق تشغيل محركاتها، كما شاركت أكثر من مرة في تعديل مدار المحطة الفضائية.