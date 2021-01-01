تنفصل «بروجريس – 20» الروسية عن المحطة الفضائية

انفصلت شاحنة ""بروجريس – 20" الفضائية الروسية المليئة بالنفايات والأجهزة المستعملة، عن وحدة "زفيزدا" الفضائية الروسية في المحطة الفضائية الدولية.
وقال الناطق باسم مؤسسة روس كوسموس الروسية: "يتم تشغيل محّركها الساعة 11.04 يوم 7 أكتوبر لمدة 3 دقائق لتبدأ الشاحنة الدخول في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي ليحترق هناك معظم أجزائها".
كما يتوقع أن تغرق مكوّنات الشاحنة غير القابلة للاحتراق في قسم غير صالح للملاحة البحرية من المحيط الهادئ يبعد 2400 كيلومتر عن ولينجتون النيوزلندية و7500 كيلومتر عن سنتياجو التشيلية.
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