على طريقة «تليجرام».. يكشف «مطورو واتساب» عن ميزة جديدة لمستخدميه

أعلن فريق مطوري تطبيق واتساب إطلاق ميزة الرسالة المثبتة في النسخة التجريبة «بيتا»، والتي يتم العمل عليها منذ فترة بهدف تقديم خدمات أفضل لكل مستخدمي واتساب.
وأضاف «مطورو واتساب»: «ستكون تلك الميزة في البداية متاحة لبعض المستخدمين فقط من خلال النسخ التجريبية (بيتا) على غرار رسائل تطبيق تليجرام، حسب موقع WabetaInfo التقني.
وأكد فريق واتساب، أن ميزة واتساب الجديدة ستمكن مستخدمي واتساب من إيجاد الرسائل المهمة داخل المحادثات الجماعية تحديدًا بأسرع وقت ممكن.
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