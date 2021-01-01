على طريقة «تليجرام».. يكشف «مطورو واتساب» عن ميزة جديدة لمستخدميه

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أعلن فريق مطوري تطبيق واتساب إطلاق ميزة الرسالة المثبتة في النسخة التجريبة «بيتا»، والتي يتم العمل عليها منذ فترة بهدف تقديم خدمات أفضل لكل مستخدمي واتساب.



وأضاف «مطورو واتساب»: «ستكون تلك الميزة في البداية متاحة لبعض المستخدمين فقط من خلال النسخ التجريبية (بيتا) على غرار رسائل تطبيق تليجرام، حسب موقع WabetaInfo التقني.



وأكد فريق واتساب، أن ميزة واتساب الجديدة ستمكن مستخدمي واتساب من إيجاد الرسائل المهمة داخل المحادثات الجماعية تحديدًا بأسرع وقت ممكن.

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وتابع فريق واتساب: «في حال قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة بعينها داخل محادثة شخصية أو جماعية، فإن المستخدم الآخر سيكون بإمكانه رؤية تلك الرسالة في أعلى المحادثة، حال ما إذا كان الشخص يملك آخر تحديث من تطبيق واتساب، لكن في حال عدم امتلاكه للتحديث الأخير فسوف تظهر له رسالة (أحد الأعضاء قام بتثبيت رسالة هنا.. يرجى تحديث واتساب من أجل رؤيتها)».جدير بالذكر بأن تلك الميزة التي يحتوى عليها تطبيق «تليجرام» منذ فترة طويلة ستساعد مستخدمي واتساب بشكل كبير في العثور على الرسائل المهمة والتنبيهات الضرورية بأسرع وقت ممكن دون عناء في عملية البحث.