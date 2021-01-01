تتحكم تقنيات التكنولوجيا في مرض السكري بـ 5 أساليب

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التقنيات الحديثة تطرقت لجميع الأمور وشكلت عددا كبيرا من المساعدات في جميع المجالات ومن بينهم الأمراض بمختلف أنواعها، وفيما يخص مرض السكري تحديدًا تعتبر أهم إرشدات الأطباء للحفاظ على اتزانه هو نظام الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية مع تناول الأدوية المناسبة.



وهذا تحديداً ما وفرته التقنيات الحديثة لمرضى السكري، فقدمت وسائل لمراقبة نسبة السكر مع التخطيط للوجبات المناسبة.



تقنيات تكنولوجيا تجعل حياة مرضى السكري أسهل

أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM): وهي عبارة عن أجهزة طبية تُستخدم لمراقبة مستويات سكر الدم (الجلوكوز) لمتابعتها باستمرار. وهذه التقنية قائمة على نظام GCM المتكون من مستشعر صغير يُوضع تحت الجلد مباشرة، وفي الأغلب يكون بمنطقة البطن، ومرفق معه جهاز إرسال يقيس بيانات مستويات سكر الدم ويرسلها إلى تطبيق محدد للجهاز، أو جهاز عرض.

مضخات الأنسولين الذكية: وهي عبارة عن جهاز طبي صغير يوضع على جسم مريض السكري، لا يشترط بمكان محدد فيتناسب مع الذراع أو الخصر. وهذا الجهاز قائم على جهاز حاسوب صغير يتحكم في توصيل الأنسولين إلى جسم الإنسان عن طريق أنبوب صغير يتم وضعه تحت جلد المريض. ولديه القدرة على توصيل كمية محددة من الأنسولين خلال أوقات تناول وجبات الطعام، فساعدت كثيراً في خفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

أقلام الأنسولين الذكية: يُعد الجهاز الأشهر بين الأشخاص، وهو عبارة عن جهاز صغير محمول يضم شريحة كمبيوتر صغيرة إضافة لجهاز استشعار قادر على تتبع ومراقبة جرعة الأنسولين وتوقيت الحقن. فيُستخدم لتوصيل الأنسولين إلى مرضى السكري بنظام محدد يتم مراقبته بشكل مستمر ويتيح التحكم بطريقة أفضل. يتم ربطته بالتطبيق ولا يحتاج للشحن فتدوم بطاريته لمدة عام.

التطبيقات الطبية بالهواتف الذكية: هناك أعداد كبيرة من التطبيقات الطبية مهمتها تتبع مستويات السكر في الدم وجرعات الأنسولين وحتى التمارين الرياضية والتوصيات والإرشادات اليومية. فتتم متابعة أدق التفاصيل بما فيها تسجيل مواعيد الأدوية والوجبات.

الخدمات الرقمية لتخطيط الوجبات: حتى أفكار طهي الطعام المناسب لمرضى السكري، لن تتركها التكنولوديا فوضعت لها نظام محدد بخدمات إلكترونية تقدم أفكار لطهي وجبات مناسبة تستهلك كميات أقل من الكربوهيدرات، للتحكم في مستويات السكر في الدم. مع توفير قسم خاص بالوصفات منخفضة الكربوهيدرات والصوديوم، وقسم للأنظمة الغذائية الخاصة، مع الكثير من وصفات نباتية.

