فورمولا1.. يعلن وليامز عن سيارته الجديدة

كشف فريق وليامز البريطاني لسباقات سيارات فورمولا1، عن سيارته الجديدة لموسم 2023.
ورغم الرعاية الجديدة للفريق من شركة «الخليج» الدولية للبترول، والتي جرى الإعلان عنها أثناء الكشف عن السيارة، فإن الكسوة الجديدة للسيارة لا تتميز باللون الأزرق الفاتح والبرتقالي التقليدي لشركة النفط الأمريكية.
وبدلا من ذلك، تبدو السيارة شبيهة بآليات العام الماضي؛ درجات مختلفة من اللون الأزرق وخطوط باللونين الأحمر والفيروزي.
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