فورمولا1.. يعلن وليامز عن سيارته الجديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › فورمولا1.. يعلن وليامز عن سيارته الجديدة

صورة الخبر: فورمولا1
فورمولا1

كشف فريق وليامز البريطاني لسباقات سيارات فورمولا1، عن سيارته الجديدة لموسم 2023.

ورغم الرعاية الجديدة للفريق من شركة «الخليج» الدولية للبترول، والتي جرى الإعلان عنها أثناء الكشف عن السيارة، فإن الكسوة الجديدة للسيارة لا تتميز باللون الأزرق الفاتح والبرتقالي التقليدي لشركة النفط الأمريكية.

وبدلا من ذلك، تبدو السيارة شبيهة بآليات العام الماضي؛ درجات مختلفة من اللون الأزرق وخطوط باللونين الأحمر والفيروزي.

وقال ماتيو سافادج رئيس مجلس إدارة الفريق: «شركة الخليج وفريق وليامز للسباقات يتشاركان ميراثا هائلا في عالم السباقات، نصنع التاريخ بهذه الشراكة».

وعانى فريق وليامز، أحد الفرق العريقة في عالم فورمولا-1، خلال السنوات القليلة الماضية، وأنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالترتيب العام لفئة الفرق ببطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فورمولا1.. يعلن وليامز عن سيارته الجديدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70616

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager