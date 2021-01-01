فورمولا1.. يعلن وليامز عن سيارته الجديدة

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كشف فريق وليامز البريطاني لسباقات سيارات فورمولا1، عن سيارته الجديدة لموسم 2023.



ورغم الرعاية الجديدة للفريق من شركة «الخليج» الدولية للبترول، والتي جرى الإعلان عنها أثناء الكشف عن السيارة، فإن الكسوة الجديدة للسيارة لا تتميز باللون الأزرق الفاتح والبرتقالي التقليدي لشركة النفط الأمريكية.



وبدلا من ذلك، تبدو السيارة شبيهة بآليات العام الماضي؛ درجات مختلفة من اللون الأزرق وخطوط باللونين الأحمر والفيروزي.

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وقال ماتيو سافادج رئيس مجلس إدارة الفريق: «شركة الخليج وفريق وليامز للسباقات يتشاركان ميراثا هائلا في عالم السباقات، نصنع التاريخ بهذه الشراكة».وعانى فريق وليامز، أحد الفرق العريقة في عالم فورمولا-1، خلال السنوات القليلة الماضية، وأنهى الموسم الماضي في المركز الأخير بالترتيب العام لفئة الفرق ببطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1.