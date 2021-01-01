سيارة «سوزوكي فيتارا» تفوق التوقعات خلال اختبار قيادتها.. تعرف على مميزاتها



سوزوكي فيتارا سوزوكي فيتارا

تعتبر السيارة سوزوكي فيتارا واحدة من عدد قليل جدًا من سيارات الكروس أوفر، المتوفرة بمحرك هجين ونظام دفع رباعي، ومنذ ثلاثة أعوام تلقى النموذج تقنية هجينة معتدلة جديدة، حلت محل محرك البنزين النقي السابق.



ويشيرالموقع الإخباري المتخصص في السيارات «motor 1» إلى أنه من الواضح أنها ليست سيارة سريعة جدًا، لكنك ستفاجأ بمدى جودة سيارة فيتارا المكهربة في الزوايا حيث خضعت السيارة للاختبار، فيما وصلت مجموعة نقل الحركة الهجينة الخفيفة سعة 1.4 لتر أسفل غطاء المحرك جيدة لـ 129 حصانًا 95 كيلووات وعزم دوران يبلغ 173 رطلًا 235 نيوتن متر.



هذه السيارة، تتحرك على إطارات Continental EcoContact 5 بحجم 215/55 R17، في المحاولة الأولى، لا يصطدم السائق بأي أقماع بسرعة 46 ميلاً في الساعة 74 كيلومترًا في الساعة، تظل Vitara ثابتة ويقول السائق إنه من السهل الحفاظ على الاتجاه من خلال التوجيه المباشر للكروس.

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في المحاولة الثانية، تمت زيادة السرعة بشكل طفيف، وعلى الرغم من وجود عجلة قيادة أكثر وضوحًا، لا تزال السيارة قادرة على تغطية الاختبار دون الاصطدام بالأقماع. ومع ذلك، حتى في المحاولات الفاشلة، يستمر Vitara في الحصول على ردود أفعال يمكن التنبؤ بها ويشعر بالأمان بشكل عام.