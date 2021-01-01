ما هى سرعة تويوتا سوبرا؟..وأي موديل الأسرع؟



تويوتا سوبرا تويوتا سوبرا

إذا كنت ترغب في امتلاك سيارة تويوتا سريعة، فإن GR Supra هو النموذج المناسب لك، إذ أصبحت تويوتا GR سوبرا الآن جزءًا من علامة Gazoo Racing (GR) لرياضة السيارات، وهي سيارة رياضية تقدم أداء سيارات السباق على الطريق.



ولكن ما السرعة التي يمكن أن تسير بها تويوتا سوبرا؟ وهل بعض طرازات «سوبرا» أسرع من غيرها؟



ما مدى سرعة تويوتا سوبرا؟

يمكن أن تختلف السرعة القصوى لسيارة تويوتا سوبرا وفقًا لعوامل مثل سنة الطراز والمحرك وناقل الحركة، كما أن لديها حاكمًا يفرض حدًا أقصى لسرعته.

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فتستطيع سيارة تويوتا سوبرا 2020، بداية طراز الجيل الخامس، الانتقال من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية.في حين أن أحدثها، 2023 تويوتا سوبرا 6 سلندر مع ناقل حركة يدوي، يمكن أن تنتقل من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية، وفقًا لـ carparts.2020 تويوتا سوبرا توب سبيدتم تزويد تويوتا سوبرا 2020 بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج 335 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 365 رطلًا.وبفضل ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8 سرعات المصمم من قبل BMW، يمكنه الانتقال من 0: 60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية.2021 تويوتا سوبرا السرعة القصوىتأتي تويوتا سوبرا 2021 بعدة إصدارات، لكن يأتي الأساس لسوبرا بمحرك سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات، والذي تبلغ سرعته القصوى 155 ميلًا في الساعة، وينتقل من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في 5.0 ثانية.كما تتسارع بشكل أبطأ من سوبرا 2020، بسبب محركها الذي يستبدل القوة الحصانية للاقتصاد في استهلاك الوقود.2021 تويوتا سوبرا، 6 سلندر، السرعة القصوىتظل السرعة القصوى لسيارة 2021 تويوتا سوبرا 3.0، و3.0 بريميوم، وA91 Edition كما هي: 155 ميل في الساعة.ومع ذلك، فإن وقتها من 0 إلى 60 يتحسن إلى 3.7 ثانية بفضل محركها الأكثر قوة سداسي الأسطوانات..2023 تويوتا سوبرا، 6 سلندر، مع ناقل حركة يدويمنذ طرح الجيل الخامس الأول من تويوتا سوبرا من المصنع في عام 2019، طلب جمهور تويوتا إصدارًا مزودًا بناقل حركة يدوي.وفي عام 2022، استجابت تويوتا لدعوتهم بتقديم سوبرا مع ناقل حركة يدوي 8 سرعات.مدعومًا بمحرك سداسي الأسطوانات، يمكن أن تصل سرعة تويوتا سوبرا 2022 إلى 160 ميلاً في الساعة، كما يمكن أن تنتقل من 0:60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية.