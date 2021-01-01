في مصر زيادة أسعار فورد إيكو سبورت



فورد إيكو سبورت فورد إيكو سبورت

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات فورد الأمريكية، أعلنت شركة أوتو جميل للسيارات عن تقديم زيادة على أسعار موديل 2022 من سيارتها فورد ايكو سبورت التي تنتمي لفئة مركبات SUV، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى بسعر 615 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).



- فئة ثانية بسعر 680 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).

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ويحمل موديل 2022 محرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي، وبقوة 123 حصان و170 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل من السيارة فتشمل:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- النظام الملاحي جي بي اس (GPS).- مرايات جانبية كهربائية.- مصابيح ضبابية امامية وخلفية.- سنسور خلفي.- مثبت سرعة.- تكييف هواء يدوي.- فتحة سقف.جدير بالذكر أن هذه التجهيزات تعتبر نفس التجهيزات المقدمة مع موديل 2021 السابق من السيارة، كما أكدت الشركة أن الضمان المتاح مع هذا الموديل ارتفع إلى 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر، وذلك بدلا من سنتين أو 100 ألف كيلومتر.