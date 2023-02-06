أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 فبراير



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-2-2023 تراجعًا مقارنة بأسعار الأمس، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بقوة ليسجل ما دون الـ 1720 جنيهًا بعدما وصل إلى 1950 جنيهًا في وقت سابق من الشهر الماضي.



وتراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1457 جنيها للبيع، متراجعا بما يزيد على 200 جنيه من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي.



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سعر الجرام عيار 21وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء عيار 21: 1710 جنيهات للشراء.سعر الجرام عيار 18سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18: 1466 جنيها.سعر الجرام عيار 14سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14: 1140 جنيهًا.سعر الجنيهبينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 13680 جنيها.سعر الأونصة عيار 24بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24: 1874 دولارا.أسعار الذهب بالمصنعية اليوموتختلف قيمة الذهب بدون مصنعية عن الذهب المضاف إليه المصنعية والضريبة والدمغة اليوم، وتكون الزيادة مختلفة حسب سعر الجرام نفسه وأشكال المشغولات وأوزانها، والحُلي المتصلة بها.وللراغب في حساب سعر المصنعية، تتم إضافة نسبة تتراوح بين 5 و10% على سعر الجرام الواحد، وفي نفس السياق إذا زادت نسبة المعادن الموجودة مع الذهب مثل النحاس قل القيراط، ويتم استخدام الأوقية في المعاملات كوحدة لوزن السبائك، وهي تزن حوالي "31.1 جرام" تقريبا.