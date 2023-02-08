أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 8-2-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-2-2023، مقابل الجنيه، تباين في سعري الشراء والبيع، في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي» بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.23 جنيه للشراء، و 30.32 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.37 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.27 جنيه للشراء، و 36.39 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.86 جنيه للشراء، و 99.20 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةبنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةبنك مصر: 32.25 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.البنك الأهلي المصري: 32.20 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.59 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.البنك المصري الخليجي: 32.31 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةبنك مصر: 36.14 جنيه للشراء، و 36.47 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.06 جنيه للشراء، و 36.47 للبيع.بنك الكويت الوطني: 36.18 جنيه للشراء، و 36.59 للبيع.البنك الأهلي القطري: 36.26 جنيه للشراء، و 36.59 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةبنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.بنك البركة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.ميد بنك: 8.11 جنيه للشراء، و 8.27 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةبنك مصر: 95.37 جنيه للشراء، و 98.96 للبيع.البنك الأهلي المصري: 95.35 جنيه للشراء، و 98.96 للبيع.بنك سايب: 98.90 جنيه للشراء، و 99.30 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 93.65 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةبنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.البنك الأهلى المصري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.بنك المشرق: 7.98 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.بنك أبو ظبي التجاري: 7.86 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.