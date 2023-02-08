أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 8-2-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات بالبنوك

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-2-2023، مقابل الجنيه، تباين في سعري الشراء والبيع، في مستهل التعاملات البنكية، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. ويعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي» بحسب شاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.23 جنيه للشراء، و 30.32 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.37 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.27 جنيه للشراء، و 36.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 98.86 جنيه للشراء، و 99.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، و 8.08 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.15 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.

بنك الإسكندرية: 30.25 جنيه للشراء، و 30.35 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك مصر: 32.25 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.20 جنيه للشراء، و 32.49 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.59 جنيه للشراء، و 32.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.31 جنيه للشراء، و 32.61 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 36.14 جنيه للشراء، و 36.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 36.06 جنيه للشراء، و 36.47 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 36.18 جنيه للشراء، و 36.59 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 36.26 جنيه للشراء، و 36.59 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك البركة: 8.11 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

ميد بنك: 8.11 جنيه للشراء، و 8.27 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك مصر: 95.37 جنيه للشراء، و 98.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 95.35 جنيه للشراء، و 98.96 للبيع.

بنك سايب: 98.90 جنيه للشراء، و 99.30 للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 93.65 جنيه للشراء، و 100.98 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.02 جنيه للشراء، و 8.06 للبيع.

بنك المشرق: 7.98 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 7.86 جنيه للشراء، و 8.09 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

المصدر: جريده المال

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