أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 فى الأسواق

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 فى الأسواق

صورة الخبر: أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء، تحرك طفيف وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى بين 190 و260 جنيها حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 180- 200 جنيه، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 175 و195 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 175 و195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 180 و 200 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 90 جنيها إلى 110 جنيهات.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 فى الأسواق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
897

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager