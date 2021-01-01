طريقة عمل ستيك بالصويا صوص والثوم..لعشاق المطبخ الآسيوي..

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ستيك بالصويا صوص والثوم من أفضل وأشهي وصفات لحم الستيك في المطبخ الآسيوي ومن الوصفات المحببة لدي الكثيرين ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل جربيها بطعمها اللذيذ والشهي وقدميها بطعم الصويا صوص والثوم لأفراد أسرتك.



المقادير والمكونات:



نصف كوب صلصة الصويا

500 جراماً ستيك مقطع

3 فصوص ثوم مهروس

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

رشة فلفل اسود

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة خردل

رشة زنجبيل مطحون

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طريقة التحضير:ضعي صلصة الصويا، والثوم، وزيت الزيتون، والخردل، وعصير الليمون، في وعاء عميق وحركي المكونات جيداً.تبلي بالملح، والبهارات المشكلة، والفلفل الأسود، والزنجبيل المطحون، واخلطي المكونات حتى يتجانس القوام.أضيفي الستيك إلى المزيج وقلبي قليلاً، ثم غطي الوعاء، وأدخليه إلى الثلاجة ليلة كاملة حتى يتشرب الستيك التتبيلة تماماً.حمّي الشواية ثم وزعي الستيك واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج من الجهتين ثم قدميه ساخناً.