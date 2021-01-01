نصائح بسيطة لتنظيف موقد الغاز والشعلات في المنزل

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لا تؤثر مواقد الغاز المتسخة والشعلات الخاصة بها على الأجهزة فحسب ، بل تؤثر أيضًا على طبخك ، كما أنها تشكل خطر حريق محتمل، ويجب أن تتأكد من تنظيف الموقد والشعلات بانتظام لمنع تراكم الطعام والشحوم المحترقة تحتها، ولا يتطلب تنظيف موقد الغاز الكثير من الجهد إذا تم القيام به بانتظام.



وبحسب ما ذكره موقع "news18"، يعد تعلم تنظيف الموقد أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يستمتعون بإعداد وجبات الطعام في المنزل، وهناك بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف مواقد الغاز الخاصة بك:



ملح وبيكربونات الصوديوم

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يجب أن تأخذ ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز، وامزجهم لعمل معجون ناعم، وضعه على موقد الغاز لتنظيفه.خل أبيضيمكن أن يكون استخدام الخل الأبيض هو الأفضل لتنظيف موقد الغاز، وخذ الماء في وعاء، ثم أضيفي الخل الأبيض وصودا الخبز واخلطيهم جيدًا، وانقع موقد الغاز في هذا الخليط لمدة ساعتين، وخذ الموقد واستخدم صابون غسيل الأطباق أو السائل عليه، ثم افركي الموقد بفرشاة أسنان أو مقشر معدني ثم اغسله.ماءإغلي بعض الماء في وعاء، وضعه على البقع الملطخة على موقد الغاز واتركه لبعض الوقت، وادعكي البقع بإسفنجة وبضع قطرات من الصابون السائل.مكشطة الحلاقةيمكن استخدام مكشطة الحلاقة عندما لا يعمل أي من الخيارات المذكورة أعلاه، واضبط الكاشطة بزاوية وقم بإزالة البقع بحرص، واشطفه لاحقًا باستخدام أي من الخلطات المذكورة.