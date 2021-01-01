نصائح بسيطة لتنظيف موقد الغاز والشعلات في المنزل

آخر الأخباراخبار منوعة › نصائح بسيطة لتنظيف موقد الغاز والشعلات في المنزل

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لا تؤثر مواقد الغاز المتسخة والشعلات الخاصة بها على الأجهزة فحسب ، بل تؤثر أيضًا على طبخك ، كما أنها تشكل خطر حريق محتمل، ويجب أن تتأكد من تنظيف الموقد والشعلات بانتظام لمنع تراكم الطعام والشحوم المحترقة تحتها، ولا يتطلب تنظيف موقد الغاز الكثير من الجهد إذا تم القيام به بانتظام.

وبحسب ما ذكره موقع "news18"، يعد تعلم تنظيف الموقد أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص الذين يستمتعون بإعداد وجبات الطعام في المنزل، وهناك بعض النصائح لمساعدتك في تنظيف مواقد الغاز الخاصة بك:

ملح وبيكربونات الصوديوم

يجب أن تأخذ ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز، وامزجهم لعمل معجون ناعم، وضعه على موقد الغاز لتنظيفه.

خل أبيض

يمكن أن يكون استخدام الخل الأبيض هو الأفضل لتنظيف موقد الغاز، وخذ الماء في وعاء، ثم أضيفي الخل الأبيض وصودا الخبز واخلطيهم جيدًا، وانقع موقد الغاز في هذا الخليط لمدة ساعتين، وخذ الموقد واستخدم صابون غسيل الأطباق أو السائل عليه، ثم افركي الموقد بفرشاة أسنان أو مقشر معدني ثم اغسله.

ماء
إغلي بعض الماء في وعاء، وضعه على البقع الملطخة على موقد الغاز واتركه لبعض الوقت، وادعكي البقع بإسفنجة وبضع قطرات من الصابون السائل.

مكشطة الحلاقة

يمكن استخدام مكشطة الحلاقة عندما لا يعمل أي من الخيارات المذكورة أعلاه، واضبط الكاشطة بزاوية وقم بإزالة البقع بحرص، واشطفه لاحقًا باستخدام أي من الخلطات المذكورة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نصائح بسيطة لتنظيف موقد الغاز والشعلات في المنزل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17517

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager