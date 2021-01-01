أنواع كلاب يمكن تركها مع كبار السن لرعايتهم.. منها كلب الأسد



بيجل بيجل

نفكر جميعا فى البحث عن رفيق لكبار السن، يشعرهم بالحب والمودة، وأول تفكير هو البحث عن شخص مقيم، أو متواجد معهم، فى الوقت الذى لا يكون فيه أولاده موجودون حوله، لكن هل فكرت يوما فى اختيار كلب يقوم بمجالسة الشخص كبير السن حتى تعود، فالكلاب رفقاء جيدون، وقد أظهرت الأبحاث أن امتلاك كلب يقلل بشكل كبير من الإجهاد والتوتر، الذى ينتج عن خفض ضغط الدم وهذه من أبرز مشاكل الكبار، ويستعرض "اليوم السابع" بعض الكلاب المعروفين حول العالم بأنها رفقاء طيبين ومتعاونين للكبار، وذلك وفقا لما نشرة موقع marvelousa.





كلب الأسد

كلب الـ "شيه تزو" Shih Tzu كما يُعرف هذا الكلب باسم كلب الأسد، فهو من أبرز أنواع الكلاب تناسبا في التعامل مع كبار السن، وذلك لأنهم مخلصون وودودون ومتعاونون، ولا يحتاجون إلى الكثير من التمارين للتدريب على الرعاية والتعرف على من حوله، فهم فقط يحبون ويحتاجون الحضن، وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها من أفضل أنواع كلاب الحراسة لأنه يشعر بالغرباء ويحدث صوتاً مرتفعاً للغاية.



بولونيز بيشون

لا يحتاج هذا النوع من الكلاب للتدريب المكثف حتى يتعود على المنزل وأفراده والشخص المراد حمايته، بالإضافة إلى أنه لا يحتاج العناية به وذلك لامتلاكه فروا يشبه القطيفة، فهذا النوع من الكلاب يتميز بذكائه وهدوئه ولا يحدث المشكلات.

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جولدن دودلهذا النوع من الكلاب هو تهجين سلالتين من الكلاب اللطيفة، إنها مزيج من "Golden Retriever وPoodle"، فإذا كنت تحتاج العناية والحب والإخلاص والهدوء، فهذا هو الاختيار المناسب، فهم محبون وودودون، يمكن ترك كبار السن والصغار لرعايتهم.بيجليعتبر هذا النوع من الكلاب مميز فى رعاية كبار السن، على الرغم من أن الكثير يصفه بأنها كلاب صاخبة، إلا أن الكثير من ملاجئ الكبار فى الدول الأوروبية يستخدمونه فى رعاية وحماية كبار السن، فهى كلاب ذات طبيعة نشطة لا تحب الفوضى وتجيد العناية بأنفسها.