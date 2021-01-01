بهارات أساسية فى تجهيز طعامك.. منها البابريكا وجوزة الطيب



جوز الطيب جوز الطيب

الكمون والكزبرة والكركم والكارى والفلفل الأسود والأبيض، والكثير من البهارات التى يمكن استخدامها بشكل يومى عند إعداد الطعام، وعلى الرغم من الفوائد الصحية لتلك البهارات والمذاق المميز الذى تعطيه للطعام إلا أن هناك بهارات أساسية يجب أن تتوافر بشكل أساسى لوضعها على طعامك، ويمكن وضعها على أى طعام، ويستعرض "اليوم السابع" بعض هذه البهارات الأساسية وفقا لما قاله خبراء التغذية لموقع self.



الفلفل الحلو "البابريكا"

يعد الفلفل الحلو من التوابل التى تعطى مذاقا مميزا باهرا للخضراوات، فى المطبخ العربى، ومذاقا حلو للحوم فى مطابخ شرق أوروبا، وللساندوتشات فى المطبخ الإيطالى.



القرفة

يقال إن القرفة مصدر الطعم الحلو للأكلات التى تحب أن تستغنى فيها عن السكر، فيمكن إضافتها على الزبادى، والشوفان، وسلطة الفواكه، ويمكن إضافتها أيضا للحوم والخضراوات المشوية.

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الفلفل أسود الصحيحالفلفل الأسود على رأس قائمة التوابل التى يجب ألا يخلو منها أى رف فى المطبخ، فيستخدم فى كل الأطباق والتتبيلات، مع الخضراوات واللحوم، وحتى وجبات الإفطار كالبيض والجبن، لكن لحب الفلفل الأسود السليم الصحيح ميزة جيدة خاصة مع وضعه فى أطباق الاستيك أو كباب الحلة بدلاً من الفلفل الأسود المطحون.مسحوق البصل والثوميعتبر هذان النوعان من البودرة بديلا موثوقا للبصل والثوم الطبيعى، كما أنه يستخدم معهم لإضافة نكهة إضافية للطعام، ورائحة مميزة، فهم يستخدمون فى كل الأطباق أيضا كالمكرونة واللحوم، وفى التتبيلات خاصة السمك والدجاج.الزنجبيلهو واحد من البهارات الغنى بالفوائد فإذا لم يتوافر لديك القدرة على استخدامه طازجا فيمكن استبداله بالبودرة منه، فهو يستخدم فى جميع المأكولات، بالإضافة إلى أنه يمكن تناوله بمفرده كمقبلات.الكركمعلى الرغم من مذاقه المر ولونه المميز، إلا أنه من البهارات التى يجب توافرها لديك للاستفادة من فوائده، فعليك التفكير فى إضافته للسلطة والخضراوات المطبوخة، إلى جانب استخدماته الأساسية فى أطباق الأرز العربية.جوزة الطيبهو نوع من البهارات يضيف حلاوة ورائحة مميزة إلى طعامك، فهو يستخدم للخضار والفواكه، كما أنه من البهارات التي تعطي الشعور بالدفء.