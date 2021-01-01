تعلم طريقة عمل كوكيز العسل الأسود اللذيذ والسريع



كوكيز العسل الأسود كوكيز العسل الأسود

من الأمور المعروفة لدى الجميع بأن العسل بكل أنواعه مفيد للجسم سواء العسل الأبيض أو العسل الأسود، ويوجد العديد من الوصفات التي يمكن صنها من العسل، ومن ضمن تلك الوصفات كوكيز العسل الأسود السريع..



وطريقة الكوكيز سهلة وناعمة بشكل لا يقاوم مع نكهة القرفة الرائعة، مما يصلح بأن يكون سناك في وسط الوجبات أو يتم تناوله في الصباح على كوب من القهوة الساخنة، ولمعرفة الطريقة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاَ لموقع"krollskorner".



مكونات كوكيز العسل الأسود السريع:

1 كوب ونصف من الدقيق متعدد الأغراض

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1 كوب من دقيق الكيك1 ملعقة صغيرة من نشا الذرةنصف ملعقة صغيرة من صودا الخبزنصف ملعقة صغيرة من الخميرةنصف ملعقة من الملحنصف ملعقة صغيرة من القرفة8 ملاعق كبيرة من الزبدة الغير مملحة، باردة ومقطعة إلى مكعبات¼ كوب من العسل الأسود3/2 كوب سكر حبيبى¼ كة من السكر البنى1 بيضة1 صفار بيضة1 ملعقة كبيرة من الفانيلياطريقة إعداد كوكيز العسل الأسود:1 – يتم خفق الدقيق متعدد الإستخدام مع دقيق الكيك، ونشا الذرة وصودا الخبز، والبيكنج بودر، مع الملح والقرفة في وعاء كبير ويقلب جيداَ ويترك جانباَ.2 – يتم خفق الزبدة والسكر والعسل معاَ في الخلاط الكهربائى، على سرعة متوسطة حتى يصبح خفيف وهش، لمدة حوالى 4 دقائق.3 – يضاف البيض وصفار البيض ومعجون الفانيليا على الخليط السابق حتى يتجانس.4 – أضافة المكونات الجافة بالتدريج حتى تتجانس معاَ.5 – يتم وضع عجينة الكوكيز في الثلاجة لمدة تصل من ساعة إلى ساعتين على الأقل، حتى يسهل تشكيلها فيما بعد.6 – وضع ورق الذبدة على صوانى الخبز، وتترك جانباَ.7 – تسخين الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت، ويشكل الكوكيز ويلف على شكل كرات.8 – يوضع الكوكيز على السكر المحبب حتى يغطى.9 – يوضع الكوكيز على ورق الخبز لمدة تصل من 8 إلى 10 دقائق أو على حسب النضج.10 – ويتم ترك الكوكيز يبرد في الخارج لمدة 10 دقائق، وينقل إلى رف سلكى بحرص لأنها تكون ناعمة، وتقدم مع كوب من القهوة أو الشاي.