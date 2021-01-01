تفاصيل .. أوضاع المصريين بـ تركيا بعد الزلزال



زلزال تركيا زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أمس، الاثنين، إلى 3419 قتيلا، لتسيطر حالة من الحزن في تركيا ، حيث إنه تعرضت دولة تركيا وسوريا أمس لزلزال مدمر ضرب البلاد أمس، وكان بقوة 7.9 درجة على ميقاس ريختر.ولا يزال عمال الإغاثة مستمرين حتى هذه اللحظة لإنقاذ من هم تحت الأنقاض من المواطنين التركيين أو غيرهم من الدول الأخرى في الـ"10" ولايات التي تقع جنوب تركيا وشمالي سوريا أيضًا، إثر اثنين من الزلازل المدمرة ضربا تلك المناطق.



وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن زلزال مرعش، الذي وقع فجر أمس، الاثنين، يعد أكبر كارثة منذ زلزال أذربيجان عان 1939، موضحا أن الدولة تحركت عبر جميع مؤسساتها على الفور منذ بداية الزلزال، كما تلقت بالفعل عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي.



أحوال الجالية المصرية في تركيا

وللاطمئان على أحوال الجالية المصرية في تركيا، تم التواصل ، مع الدكتور عادل راشد، رئيس الجالية المصرية، في تركيا، والذي أكد أن المصريين الذين يعيشون بالولايات المنكوبة في تركيا عددهم يتراوح من 450 إلى 500 مصري

قد يعجبك أيضا...

وقال في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن الزلزال ضرب 10 ولايات مختلفة في تركيا، وعقب حدوثه تم التواصل مع جميع المصريين بتلك الولايات.وقال راشد ، إنه تم إخراج 3 مصريين من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، وهم طالبتان الأولى تدعى ريم والثانية سهيلة بنفس المنطقة، موضحاً أنه تم نقل الطالبات المصريات من سكن الطلاب إلى مكان آخر آمن.وأضاف أن عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج شخص يدعى محمد عثمان وزوجته من تحت الأنقاض، في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن السلطات التركية نجحت في إخراج ابنهما، وهما من محافظة المنوفية، مشيراً إلى أن الطفل على قيد الحياة.هل أصاب زلزال تركيا دول المتوسط؟أوضحت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تنبؤات الحالة الأرضة لمصر الأيام المُقبلة، بعد هزة أرضية على بعد 691 كيلومترا شمال رفح، وعلى عمق 18.30 كيلومتر، بقوة 7،7 درجة على مقياس ريختر، وعمق 10 كم ، يتم تصنيف الزلازل إذا كانت على عمق أقل من 33 كم، كزلازل ضحلة "قريبة من السطح"، وهذا النوع لا يحمل تأثيرات خاصة على المسافات البعيدة.وعن خطر توابع زلالزل تركيا، أكد معهد البحوث الفلكية، أن الزلزال "بعيد تماما" عن الأراضى المصرية، فهذا النوع من الزلازل غير مدمر، بسبب بُعد المسافة، فتخف وطأته، والطبيعي أن تتلاشى قوة الزلازل كلما زادت المسافة، فيتم تفريغ الهزة الأرضية مع طول المسافة فتمتصها الأرجاء المجاورة فقط، فتفقد جزءا كبيرا من طاقتها ويقل الشعور بالاهتزاز كما حدث صباح أمس، وحتى في حالة تكرار الأمر لن تشكل أي خطورة.الرئيس السيسي يقدم التعازيأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التعازى لشعبى سوريا وتركيا فى ضحايا الزلزال، وأكد تضامن مصر الكامل مع شعبى البلدين والاستعداد لتقديم المساعدات اللازمة.رد وزارة الهجرةأكدت وزارة الهجرة أن هناك تواصل مع المصريين في تركيا وسوريا عن طريق السفارات المصرية وأن هناك بعض الأراقام التي تم تخصيصها لتابعة الأمر طوال 24 ساعة ولكن الخطوط بها بعض المشكلات. تم تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة:(السفارة في أنقرة 00905497695566)(السفارة في دمشق 00963112144886 - 00963112144885)